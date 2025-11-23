بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يومي": غزة بين خرائط ترسمها واشنطن وواقع تثبّته إسرائيل

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" استعرض الصحافي محمود مجادلة، تواصل خروقات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع تسجيل 497 خرقًا منذ سريان الاتفاق، بينها 27 خرقًا في يوم واحد خلّفت 24 شهيدًا و87 مصابًا. وقد رصدت الحلقة معطيات وزارة الصحة التي تشير إلى ارتفاع مستمر في أعداد الضحايا، ومعطيات "يونيسف" التي توثّق مقتل طفلين يوميًا، إلى جانب توسّع القصف والغارات ودفع الخطّ الأصفر غربًا بما يفاقم موجات النزوح، فيما نفت حماس الرواية الإسرائيلية حول "إنهاء الاتفاق" واتهمت الاحتلال بافتعال الذرائع للعودة إلى القتال.

كما تناولت الحلقة تقدّم تنفيذ الخطة الأميركية على الأرض عبر مركز التنسيق في كريات غات، بما يشمل المخططات لبناء تجمعات سكنية مؤقتة شرق الخط الأصفر وتقسيم القطاع إلى "منطقة خضراء" وأخرى "حمراء"، في ظل تقديرات إسرائيلية بأن القوة الدولية قد لا تُقام أصلًا لرفض الدول إرسال جنود يواجهون حماس، ما يدفع تل أبيب إلى فرض وقائع ميدانية على الأرض، فيما تُظهر النقاشات داخل الكابينيت توترًا حادًا حول الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق وتداخل الحسابات العسكرية والسياسية في رسم مستقبل القطاع.

