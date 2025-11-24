بودكاست "يَومِي" | الطبطبائي هدفًا: اغتيال مركزيّ وتخوّف من اتساع الاستهدافات بلبنان

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، التطوّر الأخطر في المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت شقّةً سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأسفرت عن استشهاد خمسة أشخاص وإصابة 28 آخرين، بينهم القائد العسكري لحزب الله هيثم علي الطبطبائي. وتعرض الحلقة تفاصيل العملية كما وردت في الرواية الإسرائيلية التي تحدّثت عن قرار سياسي - عسكري نُفّذ خلال أقل من ساعة من ورود المعلومة الاستخباراتية، وجرى بمشاركة مباشرة من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان، فيما أعلن حزب الله لاحقًا مقتل أربعة من مقاتليه إلى جانب الطبطبائي.

وتتوقّف الحلقة عند القراءة الإسرائيلية للضربة، إذ تقدّر تل أبيب بأن الاغتيال لن يجرّ إلى "تبادل ضربات" مباشر مع حزب الله، لكنها تستعدّ لاحتمال ردٍّ من جبهات أخرى، وسط تسريبات أميركية متضاربة بشأن مدى إطلاع واشنطن مسبقًا على العملية، بالتزامن مع إبراز نتنياهو، الاغتيال، كجزء من "سياسة منع إعادة بناء القوة" واشتراطه نزع سلاح حزب الله من جانب الدولة اللبنانية كي يتمتع الأهالي هناك "بمستقبل أفضل".

كما ترصد الحلقة ترويج إسرائيل لالتزامها "بالتفاهمات" مع لبنان، وسط تصاعد المخاوف من اتساع رقعة الاستهدافات، فيما يترك حزب الله سقف الردّ معلّقًا بانتظار قرار قيادته، بعد واحدة من أوسع الضربات التي طالت صفوفه منذ وقف إطلاق النار.