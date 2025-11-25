بودكاست "يَومِي": نتنياهو وملف "الإخوان".. دوافع سياسية ورسائل انتخابية

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، استضاف البرنامج المحلل السياسي والكاتب أمير مخول للحديث عن تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بشأن مساعيه لإخراج جماعة الإخوان المسلمين خارج القانون، وذلك بعد تهنئته للرئيس الأميركي دونالد ترامب، على قراره العمل بالاتجاه نفسه داخل الولايات المتحدة.

ورغم عدم وجود تنظيم رسمي لجماعة الإخوان داخل إسرائيل، شدد نتنياهو على أنه "عمل على إخراجهم عن القانون"، في إشارة بدت أقرب إلى الحظر الذي فُرض على الشق الشمالي من الحركة الإسلامية عام 2015. ولاحقا، ألمح إلى وجود "أجزاء أخرى" سيعمل على إخراجها عن القانون، من دون تحديدها.

هذه التصريحات بدت ضبابية وملتبسة، لكنها أثارت مخاوف واسعة من كونها تمهيدا لاستهداف الشق الجنوبي من الحركة الإسلامية، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات على العمل السياسي العربي، خصوصا مع اقتراب الانتخابات.

وخلال الحلقة، ناقش مخول الخلفيات السياسية المحتملة لهذه التصريحات، ورأى فيها رسائل انتخابية موجهة لليمين الإسرائيلي، ومحاولة لاستثمار ملف "الإخوان" لتعزيز الخطاب الأمني والتحريضي الذي يستخدمه نتنياهو في المواسم السياسية.