بودكاست "يَومِي" | أزمة ثقة معمّقة إزاء الشرطة... واقع مروّع لقتل النساء العربيّات

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، التدهور الحادّ في ثقة الجمهور بالشرطة الإسرائيلية، وفق الاستطلاع السنوي للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية، الذي كشف أن 47% من المشاركين لديهم "ثقة ضئيلة" بالشرطة و20% لا يثقون بها إطلاقًا، وبينهم 40% من العرب. كما يظهر الاستطلاع فجوة سياسية واسعة في تقييم حياد الشرطة، إذ يرى 75% من الجمهور أن قراراتها تتأثر بضغوط سياسية، وسط انتقادات مباشرة لتدخّل وزير الأمن القومي، المتطرّف إيتمار بن غفير في التعيينات والعمليات.

وتتوقّف الحلقة عند تصاعُد القلق داخل المجتمع العربي، إذ قال 80% من العرب إنهم يتخوّفون من التعرّض لعنف خطير أو إطلاق نار في نزاعات جنائية، مقابل ثلث اليهود، فيما تتراجع مستويات الرضا عن أداء الشرطة في مكافحة الجريمة إلى أدنى مستوياتها. وتأتي هذه المؤشرات في ظلّ موجة جرائم دامية خلال تشرين الثاني/ نوفمبر إلى جانب حصيلة مفزعة بلغت 19 قتيلًا خلال شهر واحد، ضمن مسار تصاعديّ أوصل حصيلة الضحايا العرب منذ مطلع العام إلى 235 قتيلًا، بينهم 117 دون سن الثلاثين و21 امرأة.

كما ترصد الحلقة المعطيات الصادمة التي عُرضت أمام لجنة النهوض بمكانة المرأة في الكنيست، والتي كشفت أن العقد الأخير شهد مقتل 269 امرأة، بمعدل 27 سنويًا، وأن عام 2024 كان الأسوأ مع تسجيل 35 جريمة، بينما سجّل عام 2025 في أشهره الثمانية الأولى حصيلة مساوية لعام 2024 بالكامل. وتظهر البيانات تمثيلًا مروّعًا للنساء العربيات بنسبة 53% من الضحايا، مع فجوة صارخة في تطبيق القانون، إذ لم تُحَل 46% من جرائم قتل النساء العربيات، مقابل 9% فقط بين اليهوديات.