بودكاست "يومي": عملية إسرائيلية واسعة شماليّ الضفة… ما أهداف الاحتلال؟ 27.11.25

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، استعرض الصحافي محمود مجادلة التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل شماليّ الضفة الغربية، حيث يشنّ جيش الاحتلال عملية موسّعة في محافظة طوباس وبلداتها، تمتدّ إلى قباطية ومخيم الفارعة، وسط حصار مشدّد واعتقالات واسعة واعتداءات متصاعدة للمستوطنين.

وتوقّف مجادلة عند التحذيرات الأمنية الإسرائيلية من فقدان السيطرة في الضفة، في ظلّ دعم وزراء في حكومة نتنياهو لاعتداءات المستوطنين، وتصريحات وزير الأمن يسرائيل كاتس التي اعتبر فيها هجمات المستوطنين "أعمال شغب" لا إرهابًا.

وتتناول الحلقة تطورات غزة، حيث يبدأ جيش الاحتلال خطوات ميدانية شرقيّ رفح لإقامة ما يسمّى "المدينة الخضراء"، بالتوازي مع خروق إسرائيلية لوقف إطلاق النار وتعثّر مفاوضات القاهرة بشأن المرحلة التالية من الخطة الأميركية.

وتسلّط الحلقة الضوء على الوضع الإنساني المتدهور، مع غرق مئات الخيام ونقص حاد في مواد الإيواء، فيما يواجه عشرات الآلاف من النازحين خطر الشتاء وسط غياب أي إطار واضح لإعادة الإعمار.