بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يومي": عملية إسرائيلية واسعة شماليّ الضفة… ما أهداف الاحتلال؟ 27.11.25

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، استعرض الصحافي محمود مجادلة التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل شماليّ الضفة الغربية، حيث يشنّ جيش الاحتلال عملية موسّعة في محافظة طوباس وبلداتها، تمتدّ إلى قباطية ومخيم الفارعة، وسط حصار مشدّد واعتقالات واسعة واعتداءات متصاعدة للمستوطنين.

وتوقّف مجادلة عند التحذيرات الأمنية الإسرائيلية من فقدان السيطرة في الضفة، في ظلّ دعم وزراء في حكومة نتنياهو لاعتداءات المستوطنين، وتصريحات وزير الأمن يسرائيل كاتس التي اعتبر فيها هجمات المستوطنين "أعمال شغب" لا إرهابًا.

وتتناول الحلقة تطورات غزة، حيث يبدأ جيش الاحتلال خطوات ميدانية شرقيّ رفح لإقامة ما يسمّى "المدينة الخضراء"، بالتوازي مع خروق إسرائيلية لوقف إطلاق النار وتعثّر مفاوضات القاهرة بشأن المرحلة التالية من الخطة الأميركية.

وتسلّط الحلقة الضوء على الوضع الإنساني المتدهور، مع غرق مئات الخيام ونقص حاد في مواد الإيواء، فيما يواجه عشرات الآلاف من النازحين خطر الشتاء وسط غياب أي إطار واضح لإعادة الإعمار.

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست يومي
بودكاست يومي

إيران في حسابات نتنياهو... ماذا يعرض على ترامب؟

بودكاست يومي
بودكاست يومي

صفقة الغاز الإسرائيلية المصرية… لقاء قريب بين نتنياهو والسيسي؟

بودكاست يومي
بودكاست يومي

2025 في 10 محطّات: من هدنة غزة إلى عودة ترامب وتصاعد الأزمات العالمية

بودكاست يومي
بودكاست يومي

اعتداء عنصريّ في يافا… المستوطنون أحرار والشرطة تعتقل المحتجّين

مواد ننصح بها

بودكاست
بودكاست

بودكاست "يومي": إيران في حسابات نتنياهو... ماذا يعرض على ترامب؟

21/12/2025
حكومة نتنياهو تطلب للمرة العاشرة تأجيل البت بدخول الصحافة الأجنبية إلى غزة
بودكاست

حكومة نتنياهو تطلب للمرة العاشرة تأجيل البت بدخول الصحافة الأجنبية إلى غزة

21/12/2025
استطلاع: 75% من الإسرائيليين يعتبرون إيران تهديدا وجوديا
بودكاست

استطلاع: 75% من الإسرائيليين يعتبرون إيران تهديدا وجوديا

21/12/2025
الجريمة المزدوجة تهز يافة الناصرة: الأب ونجله كانا في طريقهما لإنهاء خلاف لكنهما غُدرا وقُتلا
بودكاست

الجريمة المزدوجة تهز يافة الناصرة: الأب ونجله كانا في طريقهما لإنهاء خلاف لكنهما غُدرا وقُتلا

21/12/2025