بودكاست "يومي": مجزرة بيت جن وتداعيات التصعيد في سورية ولبنان

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، استعرض الصحافي محمود مجادلة تفاصيل العدوان الإسرائيلي على بلدة بيت جن بريف دمشق، الذي أسفر عن استشهاد 13 مدنيا وإصابة العشرات، إلى جانب روايات الأهالي حول القصف الجوي والاقتحامات، وما تخللها من اختطاف وإطلاق نار ونزوح.

وتناولت الحلقة الروايات الإسرائيلية بشأن العملية التي جرت فجر الجمعة، والسياق السياسي الذي يربطها بتقارير تشير إلى وصول المباحثات الأمنية غير المباشرة بين إسرائيل ودمشق إلى طريق مسدود، وسط إدانات عربية ودولية واسعة لما وُصف بأنه مجزرة مكتملة الأركان.

وفي المحور الثاني، تطرقت الحلقة إلى العدوان الإسرائيلي المتصاعد على الجبهة اللبنانية، على خلفية اغتيال إسرائيل القيادي في حزب الله هيثم الطبطبائي، والتهديدات بتوسيع الهجمات إذا لم يتحرك الجيش اللبناني لنزع سلاح الحزب.

كما تتناول الحلقة تقديرات أمنية إسرائيلية حول شكل المرحلة المقبلة، وتساؤلات عن اتجاه التصعيد على حدود سورية ولبنان.

إيران في حسابات نتنياهو... ماذا يعرض على ترامب؟

صفقة الغاز الإسرائيلية المصرية… لقاء قريب بين نتنياهو والسيسي؟

2025 في 10 محطّات: من هدنة غزة إلى عودة ترامب وتصاعد الأزمات العالمية

اعتداء عنصريّ في يافا… المستوطنون أحرار والشرطة تعتقل المحتجّين

هبة الكرامة: 3 شبان من حيفا يدخلون السجن والنيابة تستأنف لتشديد العقوبة
حوار مع عبد القادر بدوي: هدم وتهجير مخيمات شمالي الضفة وإعادة هندسة المخيم كمكان ورمز للعودة
بودكاست "يومي": إيران في حسابات نتنياهو... ماذا يعرض على ترامب؟

حكومة نتنياهو تطلب للمرة العاشرة تأجيل البت بدخول الصحافة الأجنبية إلى غزة
