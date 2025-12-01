بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يَومِي" | نتنياهو يطلب العفو… وهرتسوغ أمام قرار دراماتيكيّ وتنحٍ محتمل

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافيّ باسل مغربي من موقع "عرب 48"، التطوّر الأكثر حساسيّة في المشهد السياسي الإسرائيلي، مع تقدّم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بطلب عفو رسمي إلى الرئيس يتسحاق هرتسوغ، يشمل تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة التي يُحاكم عليها منذ سنوات. الطلب، الذي وُصف داخل ديوان الرئيس بأنه "غير مألوف وينطوي على تبعات كبيرة"، تضمّن رسالتين؛ إحداهما موقّعة من محاميه عَميت حداد، وأخرى خطّها نتنياهو بنفسه، مؤكّدًا أن إنهاء محاكمته هو "مصلحة عامة" ضرورية لخفض التوتّرات الداخلية والسماح له بالتركيز على "الفرص التاريخية" التي تواجه إسرائيل، في ظل ضغوط إضافية تمثّلت بنداءات متكررة من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لـ"إنهاء المحاكمة فورًا".

وتتوقّف الحلقة عند الانقسام الحادّ بين القوى السياسية بشأن طلب العفو؛ إذ يربطه خصوم نتنياهو بشرطَي الاعتراف بالذنب والتّنحي عن الحياة السياسية، كما عبّر عن ذلك يائير لبيد ويائير غولان ونفتالي بينيت، فيما يروّج وزراء يمينيون مثل يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش لرواية "الملاحقة القضائية"، مطالبين هرتسوغ بالاستجابة "من أجل استقرار الدولة"، في ظلّ تحفّظات واسعة على منح عفو غير مشروط لرئيس حكومة لا يُبدي ندمًا، ولا يعترف بالوقائع المنسوبة إليه، ويؤكد عزمه الاستمرار في مهامه.

كما ترصد الحلقة "المعضلة" التي يواجهها هرتسوغ، الذي يبحث "خيارات إضافية" بينها صفقة إقرار بالذنب، أو عفو مشروط بثمن سياسيّ وقانونيّ كبير، مثل استقالة مؤقتة لنتنياهو، أو تحديد مدة ولايته، أو تجميد التشريعات القضائية. ورغم أن مقرّبين منه يلمّحون إلى رد بصيغة "نعم، ولكن"، يؤكد ديوانه أن الرئيس "لم يبدأ بعد" مناقشة الموضوع رسميًا، وسط تقديرات بأن القرار قد يستغرق أسابيع فقط، وأنه سيُسجَّل كأكثر القرارات دراماتيكية في ولايته، يُوازن فيه بين خشية اتهامه بالتواطؤ، وضغوط من واشنطن، واستحقاقات إقليمية حساسة تشمل التطبيع مع السعودية، والتوتّرات إزاء إيران وحزب الله، ومستقبل وقف إطلاق النار في غزة.

