بودكاست "يَومِي" | إسرائيل تواصل اعتداءاتها في لبنان وسورية… اتصالات أميركية على خطّ التهدئة

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، مطالبة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح تمتدّ من دمشق حتى مشارف جبل الشيخ، بزعم أنها شرط لـ"ضمان أمن إسرائيل"، في وقت واصل الجيش الإسرائيلي توغلاته في ريف القنيطرة، شملت دخول دبابات وآليات عسكرية، وتفجير موقع عسكري مهجور.

وتتوقّف الحلقة عند الاتصالات الأميركية الأخيرة، إذ دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إسرائيل إلى "الهدوء في سورية"، والحفاظ على "حوار قويّ وصادق مع دمشق"، محذّرًا من خطوات قد "تعيق تطور سورية". وترافقت مواقفه مع إشادة بقرار رفع العقوبات، ومع حديث عن "فرصة تاريخية" في ضوء لقاءات متعددة بين الرئيس السوري، أحمد الشرع، والمبعوث الأميركي، توماس باراك، والتي باتت جزءًا من مسار دبلوماسي قائم بين البلدين. كما نقلت تقارير أميركية أن واشنطن ترى أن السلوك العسكري الإسرائيلي في سورية يضرّ بجهودها لدفع اتفاق أمني بين الطرفين.

وترصد الحلقة كذلك التحرّكات الأميركية في تل أبيب، حيث يستعد المبعوث مايك والتز لزيارة إسرائيل، فيما تُجري المبعوثة مورغان أورتاغوس سلسلة لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين بشأن الملف اللبناني والسوري، في ظلّ تقديرات أميركية بأن استمرار الهجمات قد يؤدي إلى توتّر واسع في الجبهة الشمالية. وفي المقابل، تعرض تل أبيب على الموفدين الأميركيين ادعاءات بشأن "تعاظم قدرات حزب الله"، بينما تستمرّ الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية لاحتمال تصعيد، بالتوازي مع خروقات إسرائيلية متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وسورية.