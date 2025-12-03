بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يَومِي" | إسرائيل تواصل اعتداءاتها في لبنان وسورية… اتصالات أميركية على خطّ التهدئة

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، مطالبة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح تمتدّ من دمشق حتى مشارف جبل الشيخ، بزعم أنها شرط لـ"ضمان أمن إسرائيل"، في وقت واصل الجيش الإسرائيلي توغلاته في ريف القنيطرة، شملت دخول دبابات وآليات عسكرية، وتفجير موقع عسكري مهجور.

وتتوقّف الحلقة عند الاتصالات الأميركية الأخيرة، إذ دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إسرائيل إلى "الهدوء في سورية"، والحفاظ على "حوار قويّ وصادق مع دمشق"، محذّرًا من خطوات قد "تعيق تطور سورية". وترافقت مواقفه مع إشادة بقرار رفع العقوبات، ومع حديث عن "فرصة تاريخية" في ضوء لقاءات متعددة بين الرئيس السوري، أحمد الشرع، والمبعوث الأميركي، توماس باراك، والتي باتت جزءًا من مسار دبلوماسي قائم بين البلدين. كما نقلت تقارير أميركية أن واشنطن ترى أن السلوك العسكري الإسرائيلي في سورية يضرّ بجهودها لدفع اتفاق أمني بين الطرفين.

وترصد الحلقة كذلك التحرّكات الأميركية في تل أبيب، حيث يستعد المبعوث مايك والتز لزيارة إسرائيل، فيما تُجري المبعوثة مورغان أورتاغوس سلسلة لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين بشأن الملف اللبناني والسوري، في ظلّ تقديرات أميركية بأن استمرار الهجمات قد يؤدي إلى توتّر واسع في الجبهة الشمالية. وفي المقابل، تعرض تل أبيب على الموفدين الأميركيين ادعاءات بشأن "تعاظم قدرات حزب الله"، بينما تستمرّ الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية لاحتمال تصعيد، بالتوازي مع خروقات إسرائيلية متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وسورية.

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست يومي
بودكاست يومي

إيران في حسابات نتنياهو... ماذا يعرض على ترامب؟

بودكاست يومي
بودكاست يومي

صفقة الغاز الإسرائيلية المصرية… لقاء قريب بين نتنياهو والسيسي؟

بودكاست يومي
بودكاست يومي

2025 في 10 محطّات: من هدنة غزة إلى عودة ترامب وتصاعد الأزمات العالمية

بودكاست يومي
بودكاست يومي

اعتداء عنصريّ في يافا… المستوطنون أحرار والشرطة تعتقل المحتجّين

مواد ننصح بها

تصعيد ديمقراطي ضد إدارة ترامب لمحاولتها التعتيم على وثائق إبستين
بودكاست

تصعيد ديمقراطي ضد إدارة ترامب لمحاولتها التعتيم على وثائق إبستين

21/12/2025
هبة الكرامة: 3 شبان من حيفا يدخلون السجن والنيابة تستأنف لتشديد العقوبة
بودكاست

هبة الكرامة: 3 شبان من حيفا يدخلون السجن والنيابة تستأنف لتشديد العقوبة

21/12/2025
استطلاع: 75% من الإسرائيليين يعتبرون إيران تهديدا وجوديا
بودكاست

استطلاع: 75% من الإسرائيليين يعتبرون إيران تهديدا وجوديا

21/12/2025
حكومة نتنياهو تطلب للمرة العاشرة تأجيل البت بدخول الصحافة الأجنبية إلى غزة
بودكاست

حكومة نتنياهو تطلب للمرة العاشرة تأجيل البت بدخول الصحافة الأجنبية إلى غزة

21/12/2025