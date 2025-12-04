بودكاست "يومي": اجتماع الناقورة بين ضغوط واشنطن واحتمال التصعيد

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، استعرض الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب 48" خلفيات الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في الناقورة بين ممثلين لبنانيين وإسرائيليين برعاية أميركية، في أول لقاء علني من نوعه منذ عام 1993، وذلك وسط تقديرات إسرائيلية تحدثت عن اقتراب مواجهة واسعة مع حزب الله.

وركّزت الحلقة على الضغوط الأميركية لاحتواء التوتر ومنع انهيار وقف إطلاق النار، وعلى المشاريع الاقتصادية التي طرحتها واشنطن، بما فيها "منطقة ترامب الاقتصادية"، إلى جانب مواقف بيروت وتأكيدها أن المحادثات لا تعني انتقالًا نحو التطبيع، فيما تصعّد إسرائيل عملياتها بدعوى "إنفاذ الاتفاق".

وتطرقت الحلقة إلى التطورات الميدانية في رفح، حيث اندلعت اشتباكات بين قوات الاحتلال ومقاتلين من المقاومة وأصيب خمسة جنود إسرائيليين، قبل أن تشنّ إسرائيل غارة على خيام نازحين في خان يونس أسفرت عن استشهاد ستة أشخاص، بينهم طفلان.

كما تناولت الحلقة التناقض المتصاعد حول فتح معبر رفح، بين إعلان إسرائيل نيتها فتحه للخروج فقط، ونفي القاهرة لذلك، إضافة إلى الخطوات الأميركية المرتبطة بالمرحلة الثانية من خطة ترامب لإدارة غزة، وما تعكسه من هشاشة الهدنة وصعوبة الانتقال إلى ترتيبات اليوم التالي.