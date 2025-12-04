بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يومي": اجتماع الناقورة بين ضغوط واشنطن واحتمال التصعيد

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، استعرض الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب 48" خلفيات الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في الناقورة بين ممثلين لبنانيين وإسرائيليين برعاية أميركية، في أول لقاء علني من نوعه منذ عام 1993، وذلك وسط تقديرات إسرائيلية تحدثت عن اقتراب مواجهة واسعة مع حزب الله.

وركّزت الحلقة على الضغوط الأميركية لاحتواء التوتر ومنع انهيار وقف إطلاق النار، وعلى المشاريع الاقتصادية التي طرحتها واشنطن، بما فيها "منطقة ترامب الاقتصادية"، إلى جانب مواقف بيروت وتأكيدها أن المحادثات لا تعني انتقالًا نحو التطبيع، فيما تصعّد إسرائيل عملياتها بدعوى "إنفاذ الاتفاق".

وتطرقت الحلقة إلى التطورات الميدانية في رفح، حيث اندلعت اشتباكات بين قوات الاحتلال ومقاتلين من المقاومة وأصيب خمسة جنود إسرائيليين، قبل أن تشنّ إسرائيل غارة على خيام نازحين في خان يونس أسفرت عن استشهاد ستة أشخاص، بينهم طفلان.

كما تناولت الحلقة التناقض المتصاعد حول فتح معبر رفح، بين إعلان إسرائيل نيتها فتحه للخروج فقط، ونفي القاهرة لذلك، إضافة إلى الخطوات الأميركية المرتبطة بالمرحلة الثانية من خطة ترامب لإدارة غزة، وما تعكسه من هشاشة الهدنة وصعوبة الانتقال إلى ترتيبات اليوم التالي.

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست يومي
بودكاست يومي

إيران في حسابات نتنياهو... ماذا يعرض على ترامب؟

بودكاست يومي
بودكاست يومي

صفقة الغاز الإسرائيلية المصرية… لقاء قريب بين نتنياهو والسيسي؟

بودكاست يومي
بودكاست يومي

2025 في 10 محطّات: من هدنة غزة إلى عودة ترامب وتصاعد الأزمات العالمية

بودكاست يومي
بودكاست يومي

اعتداء عنصريّ في يافا… المستوطنون أحرار والشرطة تعتقل المحتجّين

مواد ننصح بها

هبة الكرامة: 3 شبان من حيفا يدخلون السجن والنيابة تستأنف لتشديد العقوبة
بودكاست

هبة الكرامة: 3 شبان من حيفا يدخلون السجن والنيابة تستأنف لتشديد العقوبة

21/12/2025
حوار مع عبد القادر بدوي: هدم وتهجير مخيمات شمالي الضفة وإعادة هندسة المخيم كمكان ورمز للعودة
بودكاست

حوار مع عبد القادر بدوي: هدم وتهجير مخيمات شمالي الضفة وإعادة هندسة المخيم كمكان ورمز للعودة

21/12/2025
استطلاع: 75% من الإسرائيليين يعتبرون إيران تهديدا وجوديا
بودكاست

استطلاع: 75% من الإسرائيليين يعتبرون إيران تهديدا وجوديا

21/12/2025
تصعيد ديمقراطي ضد إدارة ترامب لمحاولتها التعتيم على وثائق إبستين
بودكاست

تصعيد ديمقراطي ضد إدارة ترامب لمحاولتها التعتيم على وثائق إبستين

21/12/2025