بودكاست "يَومِي" | ميزانيّة إسرائيل 2026: قفزة أمنيّة غير مسبوقة... تقليصات تضرب القطاعات المدنيّة

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، المصادقة الحكومية على مشروع ميزانية عام 2026، التي تُعدّ من أضخم الميزانيات في تاريخ إسرائيل، بعد ارتفاعها إلى نحو 662 مليار شيكل للإنفاق الحكومي، مع اقتراب الحجم الكلّي من 800 مليار شيكل عند احتساب خدمة الدين. وتُبرز الحلقة القفزة الحادّة في مخصّصات الأمن، التي بلغت 112 مليار شيكل مقارنة بـ60 مليارًا فقط عام 2023، لتتضاعف خلال ثلاث سنوات تحت ضغط الحرب وتوسّع العمليات العسكرية، فيما تُرفع نسبة العجز المخطّط، وسط تحذيرات من وصول الدَّيْن الخارجي إلى 80% إذا استمرّ الإنفاق الأمنيّ بالوتيرة ذاتها.

وتتوقّف الحلقة عند التداعيات المباشرة لهذه الزيادات، مع بدء سلسلة تقليصات في معظم الوزارات، مقابل ضخّ مليارات لصالح بنود تخدم الأحزاب الحريدية وكتلة "الصهيونية الدينية"، فيما لا تتجاوز الزيادة في ميزانية التعليم 4 مليارات شيكل فقط. كما ترصد الحلقة تصاعد الجدل بشأن محاولات تحويل 1.6 مليار شيكل من خطط تطوير الاقتصاد العربي إلى ميزانيات الشرطة وجهاز الشاباك، رغم المعارضة المهنية الواسعة، وسط مخاوف من أن تُستكمل هذه التحويلات في مراحل لاحقة.

وتتابع الحلقة التقديرات المتعلقة بالمعركة المقبلة داخل الكنيست، حيث يبقى تمرير الميزانية مرهونًا بمواقف الأحزاب الحريدية التي تقاطع التصويت احتجاجًا على قانون الإعفاء العسكريّ، رغم توقّعات بأن تدعم الميزانية في النهاية، حفاظًا على مصالحها الماليّة.