بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يَومِي" | ميزانيّة إسرائيل 2026: قفزة أمنيّة غير مسبوقة... تقليصات تضرب القطاعات المدنيّة

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، المصادقة الحكومية على مشروع ميزانية عام 2026، التي تُعدّ من أضخم الميزانيات في تاريخ إسرائيل، بعد ارتفاعها إلى نحو 662 مليار شيكل للإنفاق الحكومي، مع اقتراب الحجم الكلّي من 800 مليار شيكل عند احتساب خدمة الدين. وتُبرز الحلقة القفزة الحادّة في مخصّصات الأمن، التي بلغت 112 مليار شيكل مقارنة بـ60 مليارًا فقط عام 2023، لتتضاعف خلال ثلاث سنوات تحت ضغط الحرب وتوسّع العمليات العسكرية، فيما تُرفع نسبة العجز المخطّط، وسط تحذيرات من وصول الدَّيْن الخارجي إلى 80% إذا استمرّ الإنفاق الأمنيّ بالوتيرة ذاتها.

وتتوقّف الحلقة عند التداعيات المباشرة لهذه الزيادات، مع بدء سلسلة تقليصات في معظم الوزارات، مقابل ضخّ مليارات لصالح بنود تخدم الأحزاب الحريدية وكتلة "الصهيونية الدينية"، فيما لا تتجاوز الزيادة في ميزانية التعليم 4 مليارات شيكل فقط. كما ترصد الحلقة تصاعد الجدل بشأن محاولات تحويل 1.6 مليار شيكل من خطط تطوير الاقتصاد العربي إلى ميزانيات الشرطة وجهاز الشاباك، رغم المعارضة المهنية الواسعة، وسط مخاوف من أن تُستكمل هذه التحويلات في مراحل لاحقة.

وتتابع الحلقة التقديرات المتعلقة بالمعركة المقبلة داخل الكنيست، حيث يبقى تمرير الميزانية مرهونًا بمواقف الأحزاب الحريدية التي تقاطع التصويت احتجاجًا على قانون الإعفاء العسكريّ، رغم توقّعات بأن تدعم الميزانية في النهاية، حفاظًا على مصالحها الماليّة.

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست يومي
بودكاست يومي

إيران في حسابات نتنياهو... ماذا يعرض على ترامب؟

بودكاست يومي
بودكاست يومي

صفقة الغاز الإسرائيلية المصرية… لقاء قريب بين نتنياهو والسيسي؟

بودكاست يومي
بودكاست يومي

2025 في 10 محطّات: من هدنة غزة إلى عودة ترامب وتصاعد الأزمات العالمية

بودكاست يومي
بودكاست يومي

اعتداء عنصريّ في يافا… المستوطنون أحرار والشرطة تعتقل المحتجّين

مواد ننصح بها

تصعيد ديمقراطي ضد إدارة ترامب لمحاولتها التعتيم على وثائق إبستين
بودكاست

تصعيد ديمقراطي ضد إدارة ترامب لمحاولتها التعتيم على وثائق إبستين

21/12/2025
استطلاع: 75% من الإسرائيليين يعتبرون إيران تهديدا وجوديا
بودكاست

استطلاع: 75% من الإسرائيليين يعتبرون إيران تهديدا وجوديا

21/12/2025
بودكاست
بودكاست

بودكاست "يومي": إيران في حسابات نتنياهو... ماذا يعرض على ترامب؟

21/12/2025
المجتمع الحريدي والاقتصاد الإسرائيلي: السياسة لتكريس الوضع القائم
بودكاست

المجتمع الحريدي والاقتصاد الإسرائيلي: السياسة لتكريس الوضع القائم

19/12/2025