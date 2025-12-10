بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يَومِي" | نزع السلاح جنوبيّ الليطاني... وتصعيد إسرائيليّ من لبنان إلى القنيطرة

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، التقديرات الإسرائيليّة بأنّ لبنان يستعدّ لإعلان نزع سلاح حزب الله في نحو 80% من المناطق الواقعة جنوبيّ نهر الليطاني، قبل انتهاء المهلة التي حدّدتها بيروت نهاية الشهر، وسط احتمال أن يقترن الإعلان بمطلب لبناني بانسحاب الجيش الإسرائيلي من خمس نقاط لا تزال تحتلّها منذ الحرب الأخيرة.

وتتوقّف الحلقة عند ردّ الرئيس اللبناني، جوزيف عون، على الاتهامات الأميركية التي تتهم الجيش بالتقاعس جنوب الليطاني، إذ شدّد على أنّ هذه الادعاءات "لا أساس لها من الصحة"، مؤكدًا أنّ الجيش نفّذ مهامه كاملة؛ كما تشير إلى اجتماع لجنة "الميكانيزم" المُرتقب في 19 كانون الأول/ ديسمبر، وسط خشية لبنانية من أن يشكّل أيّ تصعيد إسرائيلي شرارة حرب جديدة.

كما ترصد التطورات الموازية في سورية، حيث أصيب ثلاثة مدنيين بينهم طفل في ريف القنيطرة بنيران قوات الاحتلال، بينما نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التوصل إلى أي تفاهمات في الاتصالات التي جرت برعاية أميركية.

