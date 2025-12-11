بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يومي": بن غفير يُصعّد في إطار حملته الانتخابية… والعاصفة تغرق خيام غزة

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، استعرض الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب 48" استفزازات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، واقتحامه مقبرة القسام في إطار حملة سياسية آخذة بالتصعيد قبيل الانتخابات، تُترجَم ميدانيًا بإزالات وهدم واعتقالات وملاحقات داخل البلدات العربية، فيما يسجّل ملف الجريمة انفلاتًا غير مسبوق منذ تولّيه الوزارة.

وتوقّفت الحلقة عند عملية الاقتحام التي نُفّذت فجر الأربعاء بمشاركة بن غفير، وما تبعها من تصريحات تحريضية دعت إلى "إزالة قبر القسام" وإظهار "السيادة"، في ظل مخاوف الأهالي من خطوات أوسع تستهدف المقبرة التاريخية ورمزيتها الوطنية.

وتناولت الحلقة تأثيرات العاصفة "بيرون" على سكان قطاع غزة، حيث تواجه أكثر من 250 ألف أسرة ظروفًا قاسية في خيام مهترئة غرقت بفعل الأمطار الغزيرة، وسط نقص في المستلزمات الأساسية وقيود إسرائيلية على إدخال المساعدات، ما فاقم الأزمة الإنسانية رغم سريان وقف إطلاق النار.

واستعرضت الحلقة تحذيرات الجهات المختصة من فيضانات خطرة، وإجراءات الجيش الإسرائيلي خلال العاصفة، إلى جانب دعوات الإغاثة العاجلة التي أطلقتها جهات محلية في غزة، في وقت تُظهر فيه بيانات رسمية أن أكثر من 90% من الخيام لم تعد صالحة للإيواء.

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست يومي
بودكاست يومي

إيران في حسابات نتنياهو... ماذا يعرض على ترامب؟

بودكاست يومي
بودكاست يومي

صفقة الغاز الإسرائيلية المصرية… لقاء قريب بين نتنياهو والسيسي؟

بودكاست يومي
بودكاست يومي

2025 في 10 محطّات: من هدنة غزة إلى عودة ترامب وتصاعد الأزمات العالمية

بودكاست يومي
بودكاست يومي

اعتداء عنصريّ في يافا… المستوطنون أحرار والشرطة تعتقل المحتجّين

مواد ننصح بها

بودكاست
بودكاست

بودكاست "يومي": إيران في حسابات نتنياهو... ماذا يعرض على ترامب؟

21/12/2025
المجتمع الحريدي والاقتصاد الإسرائيلي: السياسة لتكريس الوضع القائم
بودكاست

المجتمع الحريدي والاقتصاد الإسرائيلي: السياسة لتكريس الوضع القائم

19/12/2025
حوار مع عبد القادر بدوي: هدم وتهجير مخيمات شمالي الضفة وإعادة هندسة المخيم كمكان ورمز للعودة
بودكاست

حوار مع عبد القادر بدوي: هدم وتهجير مخيمات شمالي الضفة وإعادة هندسة المخيم كمكان ورمز للعودة

21/12/2025
تمديد اعتقال ثلاثة مشتبهين بالاعتداء العنصري على امرأة حامل في يافا
بودكاست

تمديد اعتقال ثلاثة مشتبهين بالاعتداء العنصري على امرأة حامل في يافا

21/12/2025