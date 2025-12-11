بودكاست "يومي": بن غفير يُصعّد في إطار حملته الانتخابية… والعاصفة تغرق خيام غزة

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، استعرض الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب 48" استفزازات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، واقتحامه مقبرة القسام في إطار حملة سياسية آخذة بالتصعيد قبيل الانتخابات، تُترجَم ميدانيًا بإزالات وهدم واعتقالات وملاحقات داخل البلدات العربية، فيما يسجّل ملف الجريمة انفلاتًا غير مسبوق منذ تولّيه الوزارة.

وتوقّفت الحلقة عند عملية الاقتحام التي نُفّذت فجر الأربعاء بمشاركة بن غفير، وما تبعها من تصريحات تحريضية دعت إلى "إزالة قبر القسام" وإظهار "السيادة"، في ظل مخاوف الأهالي من خطوات أوسع تستهدف المقبرة التاريخية ورمزيتها الوطنية.

وتناولت الحلقة تأثيرات العاصفة "بيرون" على سكان قطاع غزة، حيث تواجه أكثر من 250 ألف أسرة ظروفًا قاسية في خيام مهترئة غرقت بفعل الأمطار الغزيرة، وسط نقص في المستلزمات الأساسية وقيود إسرائيلية على إدخال المساعدات، ما فاقم الأزمة الإنسانية رغم سريان وقف إطلاق النار.

واستعرضت الحلقة تحذيرات الجهات المختصة من فيضانات خطرة، وإجراءات الجيش الإسرائيلي خلال العاصفة، إلى جانب دعوات الإغاثة العاجلة التي أطلقتها جهات محلية في غزة، في وقت تُظهر فيه بيانات رسمية أن أكثر من 90% من الخيام لم تعد صالحة للإيواء.