بودكاست "يومي": اغتيال رائد سعد واختبار اتفاق غزة… والتوتر المتواصل شمالا

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، استعرض الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عر 48" تداعيات عملية اغتيال استهدفت رائد سعد، أحد القيادات العسكرية في حركة حماس، في غارة إسرائيلية على مركبة مدنية غربي مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين، ووقعت داخل منطقة يُفترض أنها مشمولة بوقف إطلاق النار.

وتناولت الحلقة موقع سعد داخل البنية العسكرية للحركة، والرواية الإسرائيلية بشأن العملية، إلى جانب توقيتها الحساس في ظل المساعي الأميركية للانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة.

كما تطرّقت الحلقة إلى تطورات الساحتين اللبنانية والسورية، مع استعراض التوترات المتواصلة على الحدود اللبنانية، والهجوم الذي وقع قرب تدمر وأسفر عن مقتل جنديين أميركيين، وما تعكسه هذه التطورات من تصعيد إسرائيلي متواصل على جميع الجبهات وتأثير ذلك على مسار التهدئة.