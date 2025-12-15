بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يَومِي" | اعتداء عنصريّ في يافا… المستوطنون أحرار والشرطة تعتقل المحتجّين

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، الاعتداء العنصريّ الذي نفّذته مجموعة من المستوطنين في حيّ العجمي بمدينة يافا، واستهدف عائلة عربية داخل مركبتها، تضمّ امرأة حامل في شهرها التاسع، وطفليها، ووالدة زوجها، ما أدّى إلى نقل أفراد العائلة إلى المستشفى، فيما لا يزال المعتدون طلقاء رغم توثيقهم مصوّرًا. ويأتي الاعتداء في سياق تصاعد هجمات المستوطنين في المدينة، وتوسّع نشاط ما يُعرف بـ"النواة التوراتية" داخل الأحياء العربية.

وتتوقّف الحلقة عند ردّ الشرطة الإسرائيلية، التي شنت حملة اعتقالات طالت 14 من أهالي يافا، بينهم أئمة مساجد، وأعضاء في الهيئة الإسلامية المنتخبة، ورئيس لجنة الصيادين، ونشطاء اجتماعيون، عقب مظاهرة احتجاجية شارك فيها المئات رفضًا للاعتداء والمطالبة باعتقال منفّذيه. وبالتوازي، أعلن الأهالي إضرابًا عامًا وشاملًا في المدينة، في خطوة احتجاجية على ما وصفوه بتعامل انتقائي وعنصريّ، تُقابل فيه الاحتجاجات العربية بالاعتقال، فيما تُترك اعتداءات المستوطنين بلا محاسبة.

كما ترصد الحلقة شهادات من عائلة الضحية ومن مشاركين في الاحتجاجات، تُشير إلى شعور متزايد بانعدام الأمان داخل الأحياء العربية في يافا، وإلى إخفاق متعمّد في كبح اعتداءات المستوطنين، وسط تحذيرات من أن ما جرى "لن يكون الأخير"، وأن استمرار هذه السياسة يفتح الباب أمام تصعيد أخطر، في مدينة تشهد توتّرًا متراكمًا منذ سنوات.

