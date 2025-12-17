بودكاست "يَومِي" | 2025 في 10 محطّات: من هدنة غزة إلى عودة ترامب وتصاعد الأزمات العالمية

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يستعرض الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، أبرز عشرة أحداث شكّلت ملامح عام 2025، يتقدّمها اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيّز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر بعد عامين من حرب مدمّرة، وسط خروقات إسرائيلية يومية، ومفاوضات شديدة الحساسية بشأن مرحلته التالية، بالتوازي مع تصعيد إقليمي شمل ضربات إسرائيلية في لبنان، وهجومًا غير مسبوق على إيران انتهى بحرب استمرّت 12 يومًا، ومشاركة أميركية مباشرة استهدفت منشآت نووية.

وتتوقّف الحلقة عند عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وما رافقها من قرارات داخلية وخارجية مثيرة للجدل؛ من حرب تجارية عالمية وعمليات ترحيل جماعية، إلى توتّرات مع الحلفاء، ومحاولات لإعادة رسم مسار الحرب في أوكرانيا دون اختراق فعلي، فضلًا عن تأثير هذه السياسات على الاقتصاد الأميركي والاستحقاقات الانتخابية المقبلة. كما تسلّط الضوء على تصاعد النزاع في السودان، بعد سقوط الفاشر بيد قوات الدعم السريع، وتحذيرات أممية من "حرب فظائع" تُعيد شبح دارفور، في مقابل جهود دولية متعثّرة لاحتواء النزاع.

وترصد الحلقة تحوّلات عالمية أخرى، من انتخاب أول بابا أميركي في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، إلى احتجاجات "الجيل زد" في أكثر من قارّة، والانفجار الاستثماري في قطاع الذكاء الاصطناعي وما رافقه من مخاوف أخلاقية واقتصادية، وصولًا إلى الضربات الأميركية في الكاريبي والهادئ، والظواهر المناخية المتطرّفة التي خلّفت آلاف الضحايا ودمارًا واسعًا، في عام وُصف بأنه أحد أكثر الأعوام اضطرابًا في العقد الأخير.