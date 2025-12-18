بودكاست "يومي": صفقة الغاز الإسرائيلية المصرية… لقاء قريب بين نتنياهو والسيسي؟

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، استعرض الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب 48"، صفقة الغاز الإسرائيلية مع مصر من زاوية اقتصادية–سياسية؛ الحلقة توقفت عند الأرقام المعلَنة، ودلالات المصادقة النهائية عليها، وما تعكسه من مسار إقليمي تقوده إدارة ترامب يتقاطع فيه الاقتصاد مع السياسة.

وتناولت الحلقة توقيت الصفقة في أعقاب الحرب على غزة، والدور الأميركي في الدفع بها، إلى جانب موقع إسرائيل في معادلة الطاقة الإقليمية، قبل أن تطرح سؤالًا حول ما إذا كانت المصادقة النهائية على الصفقة قد تشكّل مدخلًا لتحرّك سياسي أوسع، وصولًا إلى احتمال عقد قمة تجمع نتنياهو والسيسي برعاية ترامب.