بودكاست "يومي": إيران في حسابات نتنياهو... ماذا يعرض على ترامب؟

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48"، استعرض الصحافي محمود مجادلة التطوّرات السياسية–الأمنية المرتبطة بالملف الإيراني، على خلفية لقاء مرتقب بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث يعتزم نتنياهو طرح خيارات عسكرية محتملة ضد إيران، بين تحرّك إسرائيلي منفرد أو عمل مشترك مع الولايات المتحدة.

وتوقّفت الحلقة عند تحوّل بوصلة القلق الإسرائيلي من البرنامج النووي إلى برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، في ظل تقارير عن تسارع وتيرة الإنتاج، وإعادة تأهيل منظومات دفاع جوي، إلى جانب رصد تحركات للحرس الثوري، وما إذا كانت هذه المعطيات تمثّل تمهيدًا لعمل عسكري فعلي أم رسالة ردع سياسية.