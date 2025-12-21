بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يومي": إيران في حسابات نتنياهو... ماذا يعرض على ترامب؟

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48"، استعرض الصحافي محمود مجادلة التطوّرات السياسية–الأمنية المرتبطة بالملف الإيراني، على خلفية لقاء مرتقب بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث يعتزم نتنياهو طرح خيارات عسكرية محتملة ضد إيران، بين تحرّك إسرائيلي منفرد أو عمل مشترك مع الولايات المتحدة.

وتوقّفت الحلقة عند تحوّل بوصلة القلق الإسرائيلي من البرنامج النووي إلى برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، في ظل تقارير عن تسارع وتيرة الإنتاج، وإعادة تأهيل منظومات دفاع جوي، إلى جانب رصد تحركات للحرس الثوري، وما إذا كانت هذه المعطيات تمثّل تمهيدًا لعمل عسكري فعلي أم رسالة ردع سياسية.

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست يومي
بودكاست يومي

صفقة الغاز الإسرائيلية المصرية… لقاء قريب بين نتنياهو والسيسي؟

بودكاست يومي
بودكاست يومي

2025 في 10 محطّات: من هدنة غزة إلى عودة ترامب وتصاعد الأزمات العالمية

بودكاست يومي
بودكاست يومي

اعتداء عنصريّ في يافا… المستوطنون أحرار والشرطة تعتقل المحتجّين

بودكاست يومي
بودكاست يومي

اغتيال رائد سعد واختبار اتفاق غزة… والتوتر المتواصل شمالا

مواد ننصح بها

الجريمة المزدوجة تهز يافة الناصرة: الأب ونجله كانا في طريقهما لإنهاء خلاف لكنهما غُدرا وقُتلا
بودكاست

الجريمة المزدوجة تهز يافة الناصرة: الأب ونجله كانا في طريقهما لإنهاء خلاف لكنهما غُدرا وقُتلا

21/12/2025
حوار مع عبد القادر بدوي: هدم وتهجير مخيمات شمالي الضفة وإعادة هندسة المخيم كمكان ورمز للعودة
بودكاست

حوار مع عبد القادر بدوي: هدم وتهجير مخيمات شمالي الضفة وإعادة هندسة المخيم كمكان ورمز للعودة

21/12/2025
هبة الكرامة: 3 شبان من حيفا يدخلون السجن والنيابة تستأنف لتشديد العقوبة
بودكاست

هبة الكرامة: 3 شبان من حيفا يدخلون السجن والنيابة تستأنف لتشديد العقوبة

21/12/2025
تمديد اعتقال ثلاثة مشتبهين بالاعتداء العنصري على امرأة حامل في يافا
بودكاست

تمديد اعتقال ثلاثة مشتبهين بالاعتداء العنصري على امرأة حامل في يافا

21/12/2025