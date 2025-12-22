بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يَومِي" | تقرير الأجور 2025: ارتفاع عامّ… والمدن العربية في ذيل سلّم الدخل

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، تقرير الأجور الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني للنصف الأوّل من عام 2025، والذي يُظهر استمرار ارتفاع متوسّط الأجور إلى 15,098 شيكلًا شهريًا، بزيادة حقيقية تبلغ 4.5% مقارنة بالفترة الموازية من العام الماضي، مقابل أجر وسيط لا يتجاوز 10,586 شيكلًا، ما يسلّط الضوء على فجوة واسعة بين المتوسّط والوسيط تعكس تركّز الزيادات لدى شرائح محدودة.

وتتوقّف الحلقة عند الفجوات البنيوية التي يكشفها التقرير، سواء على صعيد الفوارق الجندرية، حيث يزيد متوسّط أجر الرجال بنسبة 54% عن النساء، أو بين الفئات العمرية والقطاعات الاقتصادية، مع تصدّر قطاعَيّ الكهرباء والغاز والمعلومات والاتصالات سلّم الأجور. كما تستعرض المعطيات المتعلقة ببنية سوق العمل، في ظل سيطرة المشغّلين الكبار على غالبية الوظائف، رغم أن نسبتهم لا تتجاوز 1.5% من مجمل المشغّلين.

كما ترصد الحلقة معطيات الدخل في المدن الكبرى، والتي تضع المدن العربية في أسفل سلّم الأجور، إذ تسجّل رهط والناصرة أدنى متوسّطات دخل بين المدن التي يزيد عدد سكّانها على 75 ألف نسمة، مقابل مستويات مرتفعة في مدن مثل هرتسليا ورعنانا وتل أبيب، وذلك في تبايُن يعكس فجوات اجتماعية – اقتصادية عميقة ومتواصلة في سوق العمل الإسرائيلي، رغم الارتفاع العامّ في مؤشّرات الأجور.

