بودكاست "يومي": لماذا يفرض نتنياهو لجنة تحقيق سياسية بإخفاقات 7 أكتوبر؟

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، تستضيف الحلقة المحامية عبير بكر للحديث عن دوافع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في فرض لجنة تحقيق سياسية لفحص الظروف التي أدت إلى أحداث السابع من أكتوبر 2023.

تناقش الحلقة صلاحيات لجنة التحقيق وتأثيرها على الخطاب العام في إسرائيل، وتوضح لماذا يصر نتنياهو على السيطرة على السردية المتعلقة بتداعيات الحدث، رغم خبرته الطويلة كرئيس للحكومة لأكثر من عقد من الزمن، باستثناء فترة قصيرة لم تتجاوز عاما ونصف.

كما تتناول الحلقة انعكاسات نوع لجنة التحقيق على الفلسطينيين، سواء على صعيد السياسات الإسرائيلية، بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة، أو على صعيد الملاحقة السياسية التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل.