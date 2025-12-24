بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يَومِي" | نتنياهو يهاجم تركيا وأنقرة تردّ: تحالفات جديدة ورسائل تحذير

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع ثلاثيّ بمشاركة اليونان وقبرص، والتي هاجم فيها تركيا، ووجّه فيها تحذيرًا مبطّنًا لمن وصفهم بـ"الحالمين بإقامة إمبراطوريات"، بالتزامن مع الإعلان عن توسيع التعاون العسكري والأمني الثلاثي في شرق البحر المتوسط، في سياق إقليميّ مشحون بخلافات على النفوذ والطاقة والأمن.

وتتوقّف الحلقة عند الردّ التركي الحادّ، الذي وصف خطاب نتنياهو بـ"الهستيريّ" و"محاولة رخيصة لتشتيت الانتباه" عن سياسات إسرائيل التوسّعية وجرائمها في فلسطين وسورية، فيما دعا وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، من دمشق، إلى تخلّي إسرائيل عن نهجها التوسّعي واعتماد مقاربة قائمة على التفاهم، بالتوازي مع تحركات تركية – سورية، تبحث الاستقرار الإقليمي ومآلات التفاوض غير المباشر بين دمشق وتل أبيب.

كما ترصد الحلقة البعد الغزّي في هذا الاشتباك، في ضوء تقديرات تفيد بأن أنقرة تراهن على ضغط أميركي، يقوده الرئيس دونالد ترامب، لدفع إسرائيل إلى القبول بدور تركي ضمن أي قوة دولية محتملة في قطاع غزة، وهو ما ترفضه تل أبيب حتى الآن. ويأتي ذلك وسط غضب أميركي من تصريحات إسرائيلية بشأن الاستيطان في غزة، وتأكيد واشنطن التزامها بخطة ترامب لوقف الحرب، في وقت تتقاطع فيه ملفات غزة وشرق المتوسط والتحالفات العسكرية، ضمن مشهد إقليمي آخذ في التعقيد والتصعيد.

بودكاست "يَومِي" | تقرير الأجور 2025: ارتفاع عامّ… والمدن العربية في ذيل سلّم الدخل
على صلة

بودكاست "يَومِي" | تقرير الأجور 2025: ارتفاع عامّ… والمدن العربية في ذيل سلّم الدخل

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست يومي
بودكاست يومي

لماذا يفرض نتنياهو لجنة تحقيق سياسية بإخفاقات 7 أكتوبر؟

بودكاست يومي
بودكاست يومي

تقرير الأجور 2025: ارتفاع عامّ… والمدن العربية في ذيل سلّم الدخل

بودكاست يومي
بودكاست يومي

إيران في حسابات نتنياهو... ماذا يعرض على ترامب؟

بودكاست يومي
بودكاست يومي

صفقة الغاز الإسرائيلية المصرية… لقاء قريب بين نتنياهو والسيسي؟

مواد ننصح بها

تقرير: إسرائيل نقلت أسلحة لميليشيات درزية في سورية بعد سقوط الأسد مباشرة
بودكاست

تقرير: إسرائيل نقلت أسلحة لميليشيات درزية في سورية بعد سقوط الأسد مباشرة

23/12/2025
استطلاع: الليكود يتصدر... تعادل بين الائتلاف والمعارضة
بودكاست

استطلاع: الليكود يتصدر... تعادل بين الائتلاف والمعارضة

23/12/2025
بودكاست

"قناة سويس جديدة على قضبان": قطار سريع جديد في مصر يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط

23/12/2025
الاحتفال بمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية.. أكثر من 300 ألف مدخل معجمي
بودكاست

الاحتفال بمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية.. أكثر من 300 ألف مدخل معجمي

22/12/2025