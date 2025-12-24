بودكاست "يَومِي" | نتنياهو يهاجم تركيا وأنقرة تردّ: تحالفات جديدة ورسائل تحذير

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع ثلاثيّ بمشاركة اليونان وقبرص، والتي هاجم فيها تركيا، ووجّه فيها تحذيرًا مبطّنًا لمن وصفهم بـ"الحالمين بإقامة إمبراطوريات"، بالتزامن مع الإعلان عن توسيع التعاون العسكري والأمني الثلاثي في شرق البحر المتوسط، في سياق إقليميّ مشحون بخلافات على النفوذ والطاقة والأمن.

وتتوقّف الحلقة عند الردّ التركي الحادّ، الذي وصف خطاب نتنياهو بـ"الهستيريّ" و"محاولة رخيصة لتشتيت الانتباه" عن سياسات إسرائيل التوسّعية وجرائمها في فلسطين وسورية، فيما دعا وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، من دمشق، إلى تخلّي إسرائيل عن نهجها التوسّعي واعتماد مقاربة قائمة على التفاهم، بالتوازي مع تحركات تركية – سورية، تبحث الاستقرار الإقليمي ومآلات التفاوض غير المباشر بين دمشق وتل أبيب.

كما ترصد الحلقة البعد الغزّي في هذا الاشتباك، في ضوء تقديرات تفيد بأن أنقرة تراهن على ضغط أميركي، يقوده الرئيس دونالد ترامب، لدفع إسرائيل إلى القبول بدور تركي ضمن أي قوة دولية محتملة في قطاع غزة، وهو ما ترفضه تل أبيب حتى الآن. ويأتي ذلك وسط غضب أميركي من تصريحات إسرائيلية بشأن الاستيطان في غزة، وتأكيد واشنطن التزامها بخطة ترامب لوقف الحرب، في وقت تتقاطع فيه ملفات غزة وشرق المتوسط والتحالفات العسكرية، ضمن مشهد إقليمي آخذ في التعقيد والتصعيد.