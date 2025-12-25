بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يومي": المرحلة الثانية عالقة… وغزة تحت الخروقات

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، استعرض الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب 48" آخر التطورات المتعلقة بقطاع غزة، في ظل مفاوضات القاهرة حول ملف الأسرى، وضغوط أميركية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مقابل تشدد إسرائيلي يربط أي تقدم بشروط نزع سلاح حركة حماس.

وتناولت الحلقة المسارات السياسية المتوازية، من لقاءات الوفد الإسرائيلي في مصر، إلى مواقف المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وزيارة وفد حماس إلى أنقرة، وما تعكسه من تباين في الرؤى بشأن "اليوم التالي" في غزة.

كما توقفت الحلقة عند التطورات الميدانية الأخيرة، وفي مقدمتها حادثة رفح، وبيان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي اتهم حماس بخرق الاتفاق وهدد بأن إسرائيل "ستتصرف بناء على ذلك"، مقابل نفي الحركة لمسؤوليتها وتحميلها الاحتلال مسؤولية الانفجار.

واستعرضت الحلقة نتائج استطلاع للرأي في إسرائيل أظهر دعمًا نسبيًا للانتقال إلى المرحلة الثانية، إلى جانب الواقع الإنساني المتدهور في غزة، حيث تتواصل الخروقات، وتتفاقم أزمة المساعدات والإيواء مع دخول فصل الشتاء.

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست يومي
بودكاست يومي

نتنياهو يهاجم تركيا وأنقرة تردّ: تحالفات جديدة ورسائل تحذير

بودكاست يومي
بودكاست يومي

لماذا يفرض نتنياهو لجنة تحقيق سياسية بإخفاقات 7 أكتوبر؟

بودكاست يومي
بودكاست يومي

تقرير الأجور 2025: ارتفاع عامّ… والمدن العربية في ذيل سلّم الدخل

بودكاست يومي
بودكاست يومي

إيران في حسابات نتنياهو... ماذا يعرض على ترامب؟

مواد ننصح بها

اعتقالات واقتحامات بالضفة والقدس واعتداءات للمستوطنين قرب الخليل
بودكاست

اعتقالات واقتحامات بالضفة والقدس واعتداءات للمستوطنين قرب الخليل

25/12/2025
بودكاست

"لا حُكم يعوّضنا": إدانة قاتل الشهيد ديار عمري من صندلة بتهمة "القتل بتهوّر" وتوتر بعد قرار المحكمة

24/12/2025
بين القاهرة وأنقرة: إسرائيل تبحث ملف الأسرى وحماس تحذّر من إفشال الاتفاق
بودكاست

بين القاهرة وأنقرة: إسرائيل تبحث ملف الأسرى وحماس تحذّر من إفشال الاتفاق

24/12/2025
الاحتفال بمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية.. أكثر من 300 ألف مدخل معجمي
بودكاست

الاحتفال بمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية.. أكثر من 300 ألف مدخل معجمي

22/12/2025