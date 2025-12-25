بودكاست "يومي": المرحلة الثانية عالقة… وغزة تحت الخروقات

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، استعرض الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب 48" آخر التطورات المتعلقة بقطاع غزة، في ظل مفاوضات القاهرة حول ملف الأسرى، وضغوط أميركية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مقابل تشدد إسرائيلي يربط أي تقدم بشروط نزع سلاح حركة حماس.

وتناولت الحلقة المسارات السياسية المتوازية، من لقاءات الوفد الإسرائيلي في مصر، إلى مواقف المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وزيارة وفد حماس إلى أنقرة، وما تعكسه من تباين في الرؤى بشأن "اليوم التالي" في غزة.

كما توقفت الحلقة عند التطورات الميدانية الأخيرة، وفي مقدمتها حادثة رفح، وبيان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي اتهم حماس بخرق الاتفاق وهدد بأن إسرائيل "ستتصرف بناء على ذلك"، مقابل نفي الحركة لمسؤوليتها وتحميلها الاحتلال مسؤولية الانفجار.

واستعرضت الحلقة نتائج استطلاع للرأي في إسرائيل أظهر دعمًا نسبيًا للانتقال إلى المرحلة الثانية، إلى جانب الواقع الإنساني المتدهور في غزة، حيث تتواصل الخروقات، وتتفاقم أزمة المساعدات والإيواء مع دخول فصل الشتاء.