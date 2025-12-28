بودكاست | بودكاست يومي

لقاء ترامب نتنياهو: الملفات المطروحة على الطاولة... وما يُدار من تحتها

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48"، استعرض الصحافي محمود مجادلة زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، المرتقبة إلى الولايات المتحدة، والملفات المركزية المطروحة على طاولة اللقاء مع الإدارة الأميركية، في مقدمتها الضغوط للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في قطاع غزة، وشروط إسرائيل المتعلقة بنزع سلاح حماس، وتشكيل قوة استقرار دولية، وترتيبات الحكم في القطاع.

وتطرقت الحلقة إلى أبعاد العلاقة بين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وحدود التفاهم والتباين بين الطرفين، إلى جانب الملف الإيراني، والخلافات داخل الإدارة الأميركية بشأن التعامل مع طهران، فضلًا عن الساحات الإقليمية الأخرى، من سورية ولبنان إلى تركيا والسعودية، مع قراءة لتداعيات الزيارة على موقع نتنياهو السياسي داخليًا، دون الجزم بنتائجها، وبعرض للتقديرات الإسرائيلية المختلفة.

