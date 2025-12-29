بودكاست "يَومِي" | خطوة أحادية وتداعيات إقليمية… إلى ماذا تسعى إسرائيل باعترافها بـ"أرض الصومال"؟

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الاعتراف الرسميّ بما يُسمَّى بـ"أرض الصومال"، كدولة مستقلة وذات سيادة، في خطوة هي الأولى من نوعها دوليًا، وجاءت بتوقيع إعلان متبادل قُدّم بوصفه امتدادًا لـ"روح اتفاقيات أبراهام"، مع وعود إسرائيلية بتوسيع التعاون الاقتصاديّ والأمنيّ، ودعوة رسميّة لرئيس الإقليم الانفصاليّ، لزيارة تل أبيب.

وتتوقّف الحلقة عند موجة الرفض الواسعة عربيًا وإسلاميًا ودوليًا، إذ دانت الصومال ومصر وتركيا ودول الخليج والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي الخطوة، فيما عقدت الجامعة العربية اجتماعًا طارئًا دعت خلاله مجلس الأمن لاتخاذ موقف حازم، مؤكّدة أن الاعتراف "إجراء تهديديّ للسّلم والأمن الدوليين"، ومحذّرة من توظيفه لفتح موانئ شمال الصومال، أو إنشاء قواعد عسكرية، أو ربطه بمخططات تهجير الفلسطينيين من غزة. كما أكّد الرئيس الصومالي، أن الخطوة تمسّ مباشرة بوحدة بلاده وأمن البحر الأحمر، متعهدًا بإفشال أي ترتيبات من هذا النوع خلال عضوية الصومال في مجلس الأمن.

كما ترصد الحلقة الأبعاد الجيوسياسية للتطوّر، في ظلّ تحذير زعيم الحوثيين من اعتبار أي وجود إسرائيليّ في أرض الصومال "هدفًا عسكريًا"، وربط محلّلين الخطوة، بمحاولات إسرائيل تعزيز نفوذها عند مدخل باب المندب. وفي المقابل، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رفضه الاعتراف بالإقليم، في موقف يُبقي الخطوة الإسرائيلية معزولة دوليًا حتى الآن، ويطرح تساؤلات بشأن ما إذا كانت تمهّد لإعادة رسم خرائط النفوذ في القرن الإفريقي، أم تشكّل مقامرة سياسية وأمنية قد تفتح جبهة توتّر جديدة في منطقة شديدة الحساسية.