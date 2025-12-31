بودكاست "يَومِي" | صدام الحلفاء في اليمن: غارة سعودية وإعلان انسحاب إماراتي وكسر خطوط الشراكة

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، أخطر تصعيد علني بين السعودية والإمارات منذ انطلاق تدخلهما المشترك في اليمن عام 2015، بعدما نفّذ التحالف بقيادة الرياض غارة جوية محدودة استهدفت شحنتَي عربات ومعدّات وصلت من الإمارات إلى ميناء المكلا دون تصاريح رسمية، وفق الرواية السعودية، في وقت أعلنت فيه أبو ظبي سحب ما تبقى من قواتها في اليمن "بمحض إرادتها"، وسط تبادل اتهامات غير مسبوق بين الطرفين.

وتتوقّف الحلقة عند تفاصيل المواجهة السياسية والعسكرية، من مطالبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الإمارات بالخروج من اليمن خلال 24 ساعة، وإعلانه الطوارئ وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك، إلى ردود داخلية شكّكت في صلاحيته لاتخاذ هذا القرار منفردًا. كما تستعرض الروايتين المتناقضتين بشأن السفينتين، بين تأكيد الرياض أنهما دخلتا الميناء بعد تعطيل أجهزة التتبع وكانتا تحملان أكثر من 80 عربة وحاويات أسلحة لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي، ونفي أبو ظبي وجود أي أسلحة، واتهامها التحالف باستهداف شحنة كانت مخصصة لقواتها وبعلم مسبق من السعودية.

كما ترصد الحلقة البعد الأوسع للأزمة، في ضوء المسار المتدهور للعلاقات السعودية–الإماراتية خلال السنوات الأخيرة، من تباينات اليمن إلى التنافس الاقتصادي والنفطي وساحات الصراع الإقليمي غير المباشر، وصولًا إلى تحذيرات عربية من انزلاق الخلاف إلى مواجهة مفتوحة تهدد وحدة اليمن. وبين دعوات جامعة الدول العربية ودول خليجية لاحتواء التصعيد، تطرح الحلقة سؤالًا مركزيًا: هل ما جرى في المكلا حادث عابر يمكن تطويقه سياسيًا، أم لحظة كاشفة لانهيار شراكة إقليمية شكّلت لسنوات أحد أعمدة التوازن في المنطقة؟