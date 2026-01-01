بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يومي": غزة بين أرقام 2025 وأسئلة 2026

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48"، استعرض الصحافي محمود مجادلة معطيات وأرقامًا شاملة ترصد تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة خلال عام 2025، استنادًا إلى التحديث السنوي الصادر عن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، والذي أظهر حجم الدمار الواسع في البنية العمرانية، والخسائر البشرية الكبيرة، والانهيار شبه الكامل للمنظومات الصحية والتعليمية، إلى جانب تفاقم الجوع والنزوح القسري.

وتناولت الحلقة ما ينتظر القطاع في عام 2026، على ضوء التقارير والتصريحات السياسية والعسكرية الأخيرة، ولقاء ترامب ونتنياهو، ولا سيما الحديث عن الانتقال إلى "المرحلة الثانية" من خطة إنهاء الحرب، وبدء أعمال إعادة إعمار محدودة في رفح، وفتح معبر رفح تحت ضغط أميركي، في مقابل غياب حسم للقضايا الجوهرية المتعلقة بنزع السلاح، وطبيعة القوة الدولية، وشكل الحكم في غزة.

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست الميدان
بودكاست الميدان

ختام عام 2025 في عالم المسرح: ماذا ينتظرنا في 2026؟

بودكاست أَجْرَمِنْ عَنْهِنْ
بودكاست أَجْرَمِنْ عَنْهِنْ

بودكاست "أجرمن عنهم": سهى عراف تستضيف رشاد عمري

بودكاست يومي
بودكاست يومي

صدام الحلفاء في اليمن: غارة سعودية وإعلان انسحاب إماراتي وكسر خطوط الشراكة

بودكاست البحث وراء الحقيقة
بودكاست البحث وراء الحقيقة

قصّتنا مع النباتات: شراكة قديمة

مواد ننصح بها

مقتل عنصر أمن طعنا وبالرصاص في إيران
بودكاست

مقتل عنصر أمن طعنا وبالرصاص في إيران

03/01/2026
أبناء سخنين يتعرض لخسارة بيتية قاسية أمام هبوعيل بئر السبع
بودكاست

أبناء سخنين يتعرض لخسارة بيتية قاسية أمام هبوعيل بئر السبع

03/01/2026
2025... العام الأكثر دموية في المجتمع العربي: 252 ضحية في تصاعد غير مسبوق للجريمة
بودكاست

2025... العام الأكثر دموية في المجتمع العربي: 252 ضحية في تصاعد غير مسبوق للجريمة

31/12/2025
سورية: جيش الاحتلال يتوغل مجددا في ريف القنيطرة
بودكاست

سورية: جيش الاحتلال يتوغل مجددا في ريف القنيطرة

03/01/2026