بودكاست "يومي": غزة بين أرقام 2025 وأسئلة 2026

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48"، استعرض الصحافي محمود مجادلة معطيات وأرقامًا شاملة ترصد تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة خلال عام 2025، استنادًا إلى التحديث السنوي الصادر عن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، والذي أظهر حجم الدمار الواسع في البنية العمرانية، والخسائر البشرية الكبيرة، والانهيار شبه الكامل للمنظومات الصحية والتعليمية، إلى جانب تفاقم الجوع والنزوح القسري.

وتناولت الحلقة ما ينتظر القطاع في عام 2026، على ضوء التقارير والتصريحات السياسية والعسكرية الأخيرة، ولقاء ترامب ونتنياهو، ولا سيما الحديث عن الانتقال إلى "المرحلة الثانية" من خطة إنهاء الحرب، وبدء أعمال إعادة إعمار محدودة في رفح، وفتح معبر رفح تحت ضغط أميركي، في مقابل غياب حسم للقضايا الجوهرية المتعلقة بنزع السلاح، وطبيعة القوة الدولية، وشكل الحكم في غزة.