بودكاست "يومي": الهجوم الأميركي على فنزويلا... ماذا بعد اختطاف مادورو؟

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48"، استعرض الصحافي محمود مجادلة التطورات الدراماتيكية التي شهدتها فنزويلا عقب العملية العسكرية الأميركية التي أسفرت عن اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة، في خطوة غير مسبوقة أثارت صدمة داخل فنزويلا وخارجها، وطرحت تساؤلات واسعة حول طبيعة ما جرى.

وتناولت الحلقة بالتفصيل الرواية الأميركية، التي قدّمت العملية بوصفها إنفاذًا للقانون في إطار اتهامات تتعلق بالمخدرات والإرهاب، مقابل الموقف الفنزويلي الذي وصف ما جرى بـ"خطف رئيس دولة ذات سيادة"، إلى جانب ردود الفعل الدولية المتباينة، والجدل القانوني حول شرعية استخدام القوة العسكرية خارج إطار مجلس الأمن، وانعكاسات ذلك على مستقبل فنزويلا والنظام الدولي.