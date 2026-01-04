بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يومي": الهجوم الأميركي على فنزويلا... ماذا بعد اختطاف مادورو؟

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48"، استعرض الصحافي محمود مجادلة التطورات الدراماتيكية التي شهدتها فنزويلا عقب العملية العسكرية الأميركية التي أسفرت عن اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة، في خطوة غير مسبوقة أثارت صدمة داخل فنزويلا وخارجها، وطرحت تساؤلات واسعة حول طبيعة ما جرى.

وتناولت الحلقة بالتفصيل الرواية الأميركية، التي قدّمت العملية بوصفها إنفاذًا للقانون في إطار اتهامات تتعلق بالمخدرات والإرهاب، مقابل الموقف الفنزويلي الذي وصف ما جرى بـ"خطف رئيس دولة ذات سيادة"، إلى جانب ردود الفعل الدولية المتباينة، والجدل القانوني حول شرعية استخدام القوة العسكرية خارج إطار مجلس الأمن، وانعكاسات ذلك على مستقبل فنزويلا والنظام الدولي.

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست الميدان
بودكاست الميدان

ختام عام 2025 في عالم المسرح: ماذا ينتظرنا في 2026؟

بودكاست يومي
بودكاست يومي

بودكاست "يومي": غزة بين أرقام 2025 وأسئلة 2026

بودكاست أَجْرَمِنْ عَنْهِنْ
بودكاست أَجْرَمِنْ عَنْهِنْ

بودكاست "أجرمن عنهم": سهى عراف تستضيف رشاد عمري

بودكاست يومي
بودكاست يومي

صدام الحلفاء في اليمن: غارة سعودية وإعلان انسحاب إماراتي وكسر خطوط الشراكة

مواد ننصح بها

حوار مع فيروز سلامة: القرى الحدودية الفلسطينية بين المنفعة الاقتصادية والمواجهة المفتوحة
بودكاست

حوار مع فيروز سلامة: القرى الحدودية الفلسطينية بين المنفعة الاقتصادية والمواجهة المفتوحة

04/01/2026
أونروا: 12 ألف طفل فلسطيني يعيشون حالة نزوح قسري بالضفة الغربية
بودكاست

أونروا: 12 ألف طفل فلسطيني يعيشون حالة نزوح قسري بالضفة الغربية

04/01/2026
نتنياهو: الوضع القائم في الحرم القدسي لم يتغير رغم صلوات اليهود فيه
بودكاست

نتنياهو: الوضع القائم في الحرم القدسي لم يتغير رغم صلوات اليهود فيه

04/01/2026
2025... العام الأكثر دموية في المجتمع العربي: 252 ضحية في تصاعد غير مسبوق للجريمة
بودكاست

2025... العام الأكثر دموية في المجتمع العربي: 252 ضحية في تصاعد غير مسبوق للجريمة

31/12/2025