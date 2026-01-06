بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يومي": بن غفير يثير التوتر ضد العرب في النقب

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" على موقع "عرب 48"، استضاف البرنامج نائب رئيس بلدية رهط، حسن نصاصرة، للحديث عن تسلسل الأحداث الأخيرة في النقب التي أدت إلى مقتل محمد ترابين، أب لسبعة أبناء، أمام منزله برصاص شرطي إسرائيلي.

وأوضح نصاصرة أن الحادثة جاءت بعد حصار الشرطة الإسرائيلية للبلدة واقتحام منازل القرية، واعتقال العشرات من سكانها، من بينهم بالغون وقاصرون، وتنفيذ عمليات تفتيش واسعة.

كما ناقشت الحلقة التساؤل حول ما إذا كان مقتل ترابين حادثا معزولا، أم جزءا من سياسة يتبعها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تهدف إلى الاستفزاز والتحريض ضد السكان العرب في النقب.

