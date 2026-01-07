بودكاست "يَومِي" | آلية تنسيق مشتركة: ما الذي اتُّفق عليه بين سورية وإسرائيل؟

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، إعلان واشنطن عن تفاهمات إسرائيلية–سورية أُنجزت خلال الجولة الخامسة من المحادثات في باريس، برعاية أميركية مباشرة، وشملت الاتفاق على إنشاء آلية تنسيق مشتركة بإشراف الولايات المتحدة، وُصفت بأنها "خلية اتصال مخصّصة" لمعالجة الخلافات بشكل فوري، وتبادل معلومات استخباراتية، وخفض التصعيد العسكري؛ وذلك في تطور يأتي في ظلّ حديث أميركي عن "طيّ صفحة الماضي" وتسريع المفاوضات، وسط مشاركة وفود رفيعة من الجانبين، وتأكيد رسمي على استئناف المفاوضات، بعد فترة جمود.

وتتوقّف الحلقة عند التباينات الجوهرية التي لا تزال تحكم هذا المسار، رغم الأجواء الإيجابية المعلَنة؛ ففيما تحدّثت إسرائيل عن خطوات لبناء الثقة، وتعاون اقتصادي محتمل، ومحادثات مدنية مباشرة تشمل الطاقة والزراعة والطبّ، شدّد مسؤول سوري رفيع على أن أي تقدم إستراتيجي يبقى مشروطًا بوقف فوري للأنشطة العسكرية الإسرائيلية، وجدول زمنيّ ملزِم للانسحاب إلى ما قبل خطوط الثامن من كانون الأول/ ديسمبر، وإعادة تفعيل اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974. ويكشف ذلك عن فجوة بين مقاربة أميركية–إسرائيلية تدفع نحو ترتيبات أمنية مرنة، وموقف سوريّ يربط الاستقرار بالسيادة الكاملة، والانسحاب الواضح.

وفي موازاة هذا المسار التفاوضي، ترصد الحلقة تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، الذي أعلن اعتماد سيناريو "الحرب المفاجِئة" كمرجعية مركزية في الإستراتيجية العسكرية الجديدة، مؤكدًا نهاية سياسة "الاحتواء"، والاستعداد لمنع أي تهديد قبل تشكّله على الحدود.