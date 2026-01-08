بودكاست "يومي": الجريمة تضرب في العام الجديد… والنقب في مواجهة "الحوكمة"

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48"، استعرض الصحافي محمود مجادلة صورة تصاعد جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، مع تسجيل سقوط 11 قتيلًا خلال أقل من أسبوع، في مؤشر مبكر ومقلق لما قد يحمله العام.

وتتناول الحلقة الجرائم الأخيرة بأسمائها وتفاصيلها، من شفاعمرو وبئر المكسور مرورا بعرعرة النقب وطرعان وكفر قرع والرملة، في مشهد دموي متسارع يتجاوز كونه أرقامًا إلى واقع يومي يفرض نفسه على البلدات العربية.

وتخصص الحلقة محورا لتطور الأحداث في النقب، حيث تتقاطع الجريمة مع سياسات حكومية تنفذ تحت عنوان "فرض السيادة"، في أعقاب مقتل محمد حسين الترابين برصاص الشرطة، واستمرار عملية "نظام جديد" بما تشمل من اقتحامات واعتقالات وأوامر هدم وحصار.

كما تتوقف عند خطاب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال زيارته للمنطقة، وربطه بين الجريمة والأمن والاستيطان، مقابل تصاعد التحركات الاحتجاجية وقرارات لجنة المتابعة العليا.