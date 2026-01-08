بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يومي": الجريمة تضرب في العام الجديد… والنقب في مواجهة "الحوكمة"

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48"، استعرض الصحافي محمود مجادلة صورة تصاعد جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، مع تسجيل سقوط 11 قتيلًا خلال أقل من أسبوع، في مؤشر مبكر ومقلق لما قد يحمله العام.

وتتناول الحلقة الجرائم الأخيرة بأسمائها وتفاصيلها، من شفاعمرو وبئر المكسور مرورا بعرعرة النقب وطرعان وكفر قرع والرملة، في مشهد دموي متسارع يتجاوز كونه أرقامًا إلى واقع يومي يفرض نفسه على البلدات العربية.

وتخصص الحلقة محورا لتطور الأحداث في النقب، حيث تتقاطع الجريمة مع سياسات حكومية تنفذ تحت عنوان "فرض السيادة"، في أعقاب مقتل محمد حسين الترابين برصاص الشرطة، واستمرار عملية "نظام جديد" بما تشمل من اقتحامات واعتقالات وأوامر هدم وحصار.

كما تتوقف عند خطاب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال زيارته للمنطقة، وربطه بين الجريمة والأمن والاستيطان، مقابل تصاعد التحركات الاحتجاجية وقرارات لجنة المتابعة العليا.

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست يومي
بودكاست يومي

آلية تنسيق مشتركة: ما الذي اتُّفق عليه بين سورية وإسرائيل؟

بودكاست يومي
بودكاست يومي

بودكاست "يومي": بن غفير يثير التوتر ضد العرب في النقب

بودكاست يومي
بودكاست يومي

الهجوم على فنزويلا في الحسابات الإسرائيليّة: ضغط على إيران وضربة لشريان الصين

بودكاست يومي
بودكاست يومي

الهجوم الأميركي على فنزويلا... ماذا بعد اختطاف مادورو؟

مواد ننصح بها

قيادات عربية في خيمة عزاء محمد ترابين الصانع: قضيّتنا جماعية والقتل سياسة ممنهجة
بودكاست

قيادات عربية في خيمة عزاء محمد ترابين الصانع: قضيّتنا جماعية والقتل سياسة ممنهجة

07/01/2026
مشاركة أردنية ورعاية أميركية... ماذا نعرف عن آلية التنسيق الإسرائيلية والسورية؟
بودكاست

مشاركة أردنية ورعاية أميركية... ماذا نعرف عن آلية التنسيق الإسرائيلية والسورية؟

07/01/2026
يشمل 15 دولة عربيّة: المركز العربيّ يعلن نتائج المؤشر العربيّ 2025
بودكاست

يشمل 15 دولة عربيّة: المركز العربيّ يعلن نتائج المؤشر العربيّ 2025

06/01/2026
المستشارة القضائية: العفو عن نتنياهو
بودكاست

المستشارة القضائية: العفو عن نتنياهو "غير قانوني" بصيغته الحالية

07/01/2026