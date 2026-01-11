بودكاست "يومي": كيف ترى إسرائيل الاحتجاجات في إيران؟

يتناول الصحافي محمود مجادلة الاحتجاجات الأخيرة في إيران من زاوية مختلفة، لا تركز على الحدث بحد ذاته، بل على كيفية قراءة إسرائيل له وتصويره سياسيًا وأمنيًا.

وتستعرض الحلقة الفجوة بين المعطيات على الأرض، التي تشير إلى احتجاجات ذات خلفيات اقتصادية متراكمة وامتداد جغرافي غير موحّد، وبين التغطية الإسرائيلية التي تميل إلى القفز سريعًا من الاقتصاد إلى السياسة، ومن الاحتجاج إلى الحديث عن إضعاف النظام أو اقتراب سقوطه.

وتركز الحلقة على السردية الإسرائيلية التي تُقدَّم فيها الاحتجاجات كمؤشر سياسي شامل يُوظَّف داخليًا وخارجيًا، ولا سيما في مخاطبة الولايات المتحدة والعواصم الغربية، مع إبراز التناقض بين التحريض الإعلامي العلني والحذر الأمني والاستخباراتي في التقديرات.