بودكاست "يَومِي" | على وقع الاحتجاجات: هل تضرب واشنطن إيران؟

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، تصاعُد الحديث في واشنطن عن احتمالات توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، في خضمّ احتجاجات واسعة مستمرّة منذ نحو أسبوعين، حصدت مئات القتلى وآلاف المعتقلين؛ فبين إحاطات أمنية تُعرض على الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وتقارير عن دراسة أهداف عسكرية وأمنية، وتحريك قطع عسكرية نحو الشرق الأوسط، تتقدّم الضربة المحتملة كخيار مطروح، وإن لم يُحسَم بعد، وسط تقديرات أميركية بأن أي هجوم واسع قد ينقلب على هدفه، ويُضعف زخم الاحتجاجات بدل استثماره.

وتتوقّف الحلقة عند السياق الميدانيّ داخل إيران، حيث تشير معطيات حقوقية إلى مقتل ما لا يقل عن 538 شخصًا واعتقال أكثر من 10 آلاف متظاهر في 31 محافظة، في واحدة من أعنف موجات القمع منذ سنوات، بالتوازي مع حجب شبه كامل للإنترنت. وفيما تتهم طهران الولايات المتحدة وإسرائيل بالتدخل المباشر، وتتوعد بالردّ على أي هجوم باستهداف قواعد أميركية وإسرائيل، تحذّر منظمات حقوقية من “مجزرة جارية” يصعب توثيق حجمها الفعلي في ظلّ العزل الرقمي الكامل.

كما ترصد الحلقة الموقف الإسرائيلي، الذي يجمع بين ترقّب حذر وتأهّب أمنيّ، تحسّبًا لتدخّل أميركي قد يستدرج ردًّا إيرانيًا مباشرًا، فبين تقديرات أمنية إسرائيلية تعدّ سقوط النظام "بعيد المنال" في المرحلة الراهنة، وتصريحات سياسية داعمة للاحتجاجات، تجري مداولات مكثّفة في تل أبيب بشأن سيناريوهات التصعيد، في وقت يُحذّر قادة عسكريون أميركيون من أن أي ضربة تحتاج وقتًا واستعدادًا، ما يضع المنطقة أمام مفترق حساس بين استثمار الاضطراب الداخلي، أو الانزلاق إلى مواجهة إقليمية أوسع.