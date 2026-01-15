بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يومي": التطورات بين واشنطن وطهران... والمرحلة الثانية في غزة

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48"، تناول الصحافي محمود مجادلة المواقف المتبادلة بين واشنطن وطهران، وتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأخيرة بشأن توقف الإعدامات في إيران.

وتناولت الحلقة التحذيرات الإيرانية باستهداف قواعد أميركية في المنطقة، إلى جانب خطوات أميركية "احترازية"، شملت إخلاءًا جزئيًا لقواعد عسكرية، وترقب إسرائيل التي ترى في اللحظة الراهنة "نافذة فرص" محدودة زمنيًا.

وتوقفت الحلقة عند إعلان الإدارة الأميركية الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن قطاع غزة، بما يشمل تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة شؤون القطاع مدنيًا، برئاسة علي شعث.

وناقشت الحلقة ما وراء الإعلان الأميركي، إلى جانب المواقف الفلسطينية الداعمة للجنة مع رفض تكريس الفصل بين غزة والضفة، وسط استمرار الخروقات الميدانية والأزمة الإنسانية في القطاع.

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست الميدان
بودكاست الميدان

بودكاست "الميدان": تأثير الحروب على أزمة المناخ

بودكاست يومي
بودكاست يومي

احتجاجات إيران بين تصعيد ترامب وسيناريو الضربة المحدودة

بودكاست يومي
بودكاست يومي

هل تقترب إسرائيل من انتخابات مبكّرة؟

بودكاست يومي
بودكاست يومي

على وقع الاحتجاجات: هل تضرب واشنطن إيران؟

مواد ننصح بها

بوتين يعرض على نتنياهو مساعدة روسيا في الوساطة مع إيران ويتحدّث مع بزكشيان
بودكاست

بوتين يعرض على نتنياهو مساعدة روسيا في الوساطة مع إيران ويتحدّث مع بزكشيان

16/01/2026
يافا: تصاعد الاعتداءات العنصرية على المواطنين العرب وسط تقاعس الشرطة
بودكاست

يافا: تصاعد الاعتداءات العنصرية على المواطنين العرب وسط تقاعس الشرطة

15/01/2026
تحليل: ما هي أسباب صمود النظام الإيراني أمام التحديات الجسيمة التي يواجهها؟
بودكاست

تحليل: ما هي أسباب صمود النظام الإيراني أمام التحديات الجسيمة التي يواجهها؟

14/01/2026
ويتكوف: اللقاء مع حماس ضروريّ ويجب فتح معبر رفح
بودكاست

ويتكوف: اللقاء مع حماس ضروريّ ويجب فتح معبر رفح

16/01/2026