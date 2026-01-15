بودكاست "يومي": التطورات بين واشنطن وطهران... والمرحلة الثانية في غزة

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48"، تناول الصحافي محمود مجادلة المواقف المتبادلة بين واشنطن وطهران، وتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأخيرة بشأن توقف الإعدامات في إيران.

وتناولت الحلقة التحذيرات الإيرانية باستهداف قواعد أميركية في المنطقة، إلى جانب خطوات أميركية "احترازية"، شملت إخلاءًا جزئيًا لقواعد عسكرية، وترقب إسرائيل التي ترى في اللحظة الراهنة "نافذة فرص" محدودة زمنيًا.

وتوقفت الحلقة عند إعلان الإدارة الأميركية الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن قطاع غزة، بما يشمل تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة شؤون القطاع مدنيًا، برئاسة علي شعث.

وناقشت الحلقة ما وراء الإعلان الأميركي، إلى جانب المواقف الفلسطينية الداعمة للجنة مع رفض تكريس الفصل بين غزة والضفة، وسط استمرار الخروقات الميدانية والأزمة الإنسانية في القطاع.