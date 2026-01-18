بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يومي": "مجلس السلام" والخريطة الأميركية لإدارة غزة

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" استعرض الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب 48" التطورات السياسية والإدارية المتعلقة بقطاع غزة، في أعقاب الإعلان الأميركي عن تشكيل ما سُمّي "مجلس السلام" والمجلس التنفيذي لغزة، إلى جانب الإعلان عن لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة شؤون القطاع، وذلك في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.

وتناولت الحلقة تركيبة الأجسام المُعلنة ومهامها، بما في ذلك مجلس السلام برئاسة ترامب وعضوية شخصيات أميركية ودولية، وتشكيل مجلس تنفيذي ذي طابع تنسيقي إقليمي، إلى جانب عرض تفاصيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة وأسماء أعضائها ومهامهم، وموقف حركة حماس من التسليم الإداري، والاعتراضات الإسرائيلية على تركيبة المجلس التنفيذي، خاصة ما يتعلق بإشراك تركيا وقطر.

