بودكاست "يَومِي" | ترقّب للضربة المُحتمَلة على إيران: واشنطن تناور وإسرائيل متأهّبة

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، حالة الترقّب المشوبة بالغموض إزاء احتمال توجيه ضربة أميركية لإيران، في ظل تقديرات إسرائيلية بأن واشنطن تقترب من نقطة حاسمة في صنع القرار، من دون حسم نهائي. وبين مباحثات أمنية يجريها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورفع مستوى الجاهزية العسكرية، وتكثيف التنسيق مع القيادة المركزية الأميركية، تبقي تل أبيب على افتراض أن "جميع السيناريوهات مطروحة"، بالتوازي مع حشد أميركي متسارع للقوات الجوية والبحرية، ونشر بطاريات دفاع صاروخي في القواعد الأميركية بالمنطقة.

وتتوقّف الحلقة عند التباين بين هذا الاستعداد العسكري، وتقارير أميركية تفيد بتراجع الرئيس دونالد ترامب، في المرحلة الراهنة، عن خيار الهجوم، بعد تقديرات داخلية حذّرت من كلفة باهظة قد تشمل حربًا إقليمية، واضطرابات اقتصادية، وتهديدًا مباشرًا لنحو 30 ألف جندي أميركي في الشرق الأوسط.

وفي موازاة ذلك، ترصد الحلقة التطورات داخل إيران، مع عودة محدودة للإنترنت بعد انقطاع شبه كامل، وتصاعد السجال العلني بين طهران وواشنطن بشأن ملف الإعدامات والاحتجاجات، فيما حذّر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، من أن أي استهداف للمرشد الأعلى علي خامنئي يُعدّ "إعلان حرب".

