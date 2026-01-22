بودكاست "يومي": إضراب شامل... صرخة جماعية ضد الجريمة

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48"، استعرض الصحافي محمود مجادلة الاحتجاجات في البلدات العربية على خلفية تفشي الجريمة المنظّمة وتصاعد العنف، وصولًا إلى إعلان الإضراب العام والشامل في المجتمع العربي، الخميس، بدعوة من لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.

وتناولت الحلقة الوقفات الاحتجاجية التي نُظّمت مساء الأربعاء في عدد من البلدات، بينها أم الفحم، شفاعمرو، طمرة، ومجد الكروم، إلى جانب الدعوة لمظاهرة مركزية أمام مركز شرطة "مسغاف" في سخنين، الخميس، إلى جانب مظاهرات في رهط، والناصرة، وما رافق ذلك من اتهامات للشرطة بالتقاعس والتواطؤ في مواجهة العصابات الإجرامية.

كما توقفت الحلقة عند تصريحات لقيادات شعبية وناشطين حذّروا من وصول السلاح إلى المدارس ودعوا إلى تصعيد الاحتجاج. واستعرضت الحلقة، معطيات تبيّن حجم تفشي الجريمة في المجتمع العربي، لتطرح الحلقة في ختامها سؤالًا مركزيًا: هل يشكّل هذا الإضراب يوم غضب عابر، أم بداية مسار ضغط متراكم لفرض ملف الجريمة على الحكومة.