بودكاست | بودكاست يومي

من سخنين إلى تل أبيب... هل يتحوّل الاحتجاج على الجريمة إلى مسار سياسي متصاعد؟

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48"، رصد الصحافي محمود مجادلة تطورات الحراك الاحتجاجي في المجتمع العربي ضد تصاعد الجريمة والعنف، منذ الإضراب العام والمظاهرة القطرية الواسعة في سخنين، الخميس الماضي، وحتى الخطوات التنظيمية والسياسية التي تبلورت لاحقًا، بما في ذلك قرارات لجنة المتابعة العليا بشأن تصعيد النضال وتنظيم مسيرة مركزية في تل أبيب.

وتناولت الحلقة الخطاب السياسي المرافق للاحتجاجات، ومواقف القيادات والأطر المهنية والمشاركين في الشارع، في مقابل استمرار جرائم العنف خلال أيام الحراك نفسها، بما في ذلك إطلاق نار وتفجير مركبة وطعن، ما أعاد طرح السؤال حول قدرة هذا المسار الاحتجاجي على فرض تغيير فعلي في تعامل المؤسسة الإسرائيلية مع ملف الجريمة، أو تحوّله إلى برنامج ضغط سياسي متراكم يتجاوز الاحتجاجات الظرفية.

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست يومي
بودكاست يومي

إضراب شامل... صرخة جماعية ضد الجريمة

بودكاست يومي
بودكاست يومي

اتفاق دمشق و"قسد": دمج مشروط ورعاية أميركية وقلق إسرائيلي

بودكاست الميدان
بودكاست الميدان

الصراع بين مؤسسات الدولة يفاقم غياب الاستقرار بإسرائيل

بودكاست يومي
بودكاست يومي

ترقّب للضربة المُحتمَلة على إيران: واشنطن تناور وإسرائيل متأهّبة

مواد ننصح بها

اجتماع شعبي في كفر مندا لمواجهة العنف وعصابات الإجرام
بودكاست

اجتماع شعبي في كفر مندا لمواجهة العنف وعصابات الإجرام

25/01/2026
مقتل شخص برصاص عناصر أمن فيدراليين في مينيابوليس الأميركية
بودكاست

مقتل شخص برصاص عناصر أمن فيدراليين في مينيابوليس الأميركية

24/01/2026
الأهلي المصري يعلن الاتفاق على انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة
بودكاست

الأهلي المصري يعلن الاتفاق على انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

25/01/2026
رفضا للجريمة وتواطؤ الشرطة: المئات يتظاهرون في عدة بلدات واعتقال رئيس مجلس سابق
بودكاست

رفضا للجريمة وتواطؤ الشرطة: المئات يتظاهرون في عدة بلدات واعتقال رئيس مجلس سابق

25/01/2026