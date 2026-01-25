من سخنين إلى تل أبيب... هل يتحوّل الاحتجاج على الجريمة إلى مسار سياسي متصاعد؟

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48"، رصد الصحافي محمود مجادلة تطورات الحراك الاحتجاجي في المجتمع العربي ضد تصاعد الجريمة والعنف، منذ الإضراب العام والمظاهرة القطرية الواسعة في سخنين، الخميس الماضي، وحتى الخطوات التنظيمية والسياسية التي تبلورت لاحقًا، بما في ذلك قرارات لجنة المتابعة العليا بشأن تصعيد النضال وتنظيم مسيرة مركزية في تل أبيب.

وتناولت الحلقة الخطاب السياسي المرافق للاحتجاجات، ومواقف القيادات والأطر المهنية والمشاركين في الشارع، في مقابل استمرار جرائم العنف خلال أيام الحراك نفسها، بما في ذلك إطلاق نار وتفجير مركبة وطعن، ما أعاد طرح السؤال حول قدرة هذا المسار الاحتجاجي على فرض تغيير فعلي في تعامل المؤسسة الإسرائيلية مع ملف الجريمة، أو تحوّله إلى برنامج ضغط سياسي متراكم يتجاوز الاحتجاجات الظرفية.