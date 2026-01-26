بودكاست "يَومِي": تأهّب على حافة الحرب: سيناريو هجوم أميركي على إيران وتداعياته على إسرائيل

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، تصاعد الاستعدادات الإسرائيلية لاحتمال شنّ هجوم أميركي على إيران، في ظلّ نقاشات مباشرة بين واشنطن وتل أبيب حول "تنسيق الدفاع" تحسّبًا لردّ إيراني بصواريخ باليستية على الجبهة الإسرائيلية.

وتأتي هذه المداولات بينما يبقى القرار النهائي في يد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق تقديرات إسرائيلية، بالتوازي مع مؤشرات على حشد عسكري أميركي إضافي في الشرق الأوسط، واعتراف رسمي بأن أي مواجهة مقبلة ستكون مختلفة وأكثر تعقيدًا من حرب حزيران/يونيو الماضية.

وتتوقّف الحلقة عند تقديرات أمنية واقتصادية إسرائيلية ترى أن حربًا جديدة مع إيران قد تكون أطول زمنًا وأكثر كلفة، ليس فقط على مستوى الجبهة الداخلية، بل أيضًا على ميزانية الأمن والاقتصاد الإسرائيلي.

فالتقارير تتحدّث عن سيناريوهات تتراوح بين ضربة أميركية نوعية قد تدفع نحو اهتزاز النظام الإيراني، وبين حرب استنزاف طويلة تفرض على إسرائيل إنفاقًا إضافيًا بمليارات الشواكل، في ظلّ تآكل جهوزية سلاح الجو، وارتفاع تكلفة اعتراض الصواريخ، واحتمالات هروب استثمارات وتعطّل واسع في سوق العمل.

وفي موازاة الاستعدادات العسكرية، ترصد الحلقة مظاهر القلق المدني، من خلال خطوات استباقية في قطاع الطيران، شملت تخفيف شروط إلغاء الرحلات ومنح قسائم رصيد، تحسّبًا لإغلاق محتمل للمجال الجوي.

كما تتناول تصريحات قادة عسكريين إسرائيليين حول حالة التأهّب القصوى، وعدم وضوح حدود التصعيد، بما في ذلك احتمال انخراط أطراف إقليمية أخرى، ما يضع إسرائيل أمام معادلة مفتوحة: الاستعداد لسيناريو دفاعي واسع، في وقت لم تُحسَم فيه بعد طبيعة الضربة الأميركية ولا شكل الردّ الإيراني.