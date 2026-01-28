بودكاست "يَومِي": رصاص الشرطة والجريمة المنظمة: المجتمع العربي بين القتل والاحتجاج

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، قضية مقتل الشاب يوسف أبو جويعد من النقب، في ظلّ تضارب حادّ بين رواية الشرطة ومعطيات طبية وشهادات عائلية تؤكد إصابته برصاص في الرأس، لا جراء حادث سير كما ادّعت الشرطة.

فبين حديث عن "مطاردة بوليسية" وإطلاق نار على الإطارات، تكشف إفادات العائلة وتقارير من معهد الطب الشرعي عن إطلاق نار مباشر ورشقات أصابت الضحية داخل مركبته، وسط اتهامات بمحاولة طمس معالم الجريمة، وجمع الفوارغ، والضغط على أقارب القتيل لمنع متابعة الملف، الذي أُحيل لاحقًا إلى وحدة "ماحاش".

وتتوقّف الحلقة عند مشهد الجريمة المتفشية في المجتمع العربي، مع مقتل تيمور عطالله في جريمة إطلاق نار داخل معرض سيارات في يركا، ليرتفع عدد القتلى منذ مطلع العام إلى 23، في استمرار لمسار دمويّ سجّل ذروته عام 2025 مع 252 ضحية.

ورغم البيانات الشرطية المعتادة عن "خلفية جنائية" وفتح تحقيق، تتصاعد الاتهامات بتقاعس ممنهج وتواطؤ فعليّ، أتاحا لعصابات الإجرام فرض الإتاوات والتغلغل في البلدات العربية، في ظل غياب ردع فعليّ وحلول مؤسسية.

وفي موازاة ذلك، ترصد الحلقة اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية، من الإضرابات والمسيرات في طمرة وعرابة، إلى وقفات المحامين والطلبة العرب في الجامعات، وصولًا إلى الدعوة لمسيرة "الرايات السوداء" في تل أبيب، بتنظيم لجنة المتابعة العليا.