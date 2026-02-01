بودكاست "يومي": تل أبيب محطة... ومسار الاحتجاج ضد الجريمة مفتوح

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48"، استعرض الصحافي محمود مجادلة التراكم المتصاعد للاحتجاجات في المجتمع العربي ضد العنف والجريمة، مع التركيز على المظاهرة القطرية التي نُظمت في تل أبيب، السبت، بمشاركة أكثر من 100 ألف متظاهر، بدعوة من لجنة المتابعة العليا، تحت عنوان "مسيرة الرايات السوداء ضد الجريمة والعنف والخاوة".

وتناولت الحلقة السياق الأوسع الذي سبق مظاهرة تل أبيب، من وقفات واحتجاجات في سخنين وباقة الغربية وطمرة وكابول ويافة الناصرة، إلى جانب الجرائم التي وقعت في ذروة الحراك ورفعت حصيلة القتلى منذ مطلع الشهر إلى 26 ضحية.

كما توقفت عند الرسائل السياسية التي حملتها المظاهرة، ومواقف والأحزاب والناشطين، مع الإشارة إلى أن تل أبيب شكّلت محطة مركزية في مسار احتجاجي مفتوح.