بودكاست "يومي": تل أبيب محطة... ومسار الاحتجاج ضد الجريمة مفتوح

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48"، استعرض الصحافي محمود مجادلة التراكم المتصاعد للاحتجاجات في المجتمع العربي ضد العنف والجريمة، مع التركيز على المظاهرة القطرية التي نُظمت في تل أبيب، السبت، بمشاركة أكثر من 100 ألف متظاهر، بدعوة من لجنة المتابعة العليا، تحت عنوان "مسيرة الرايات السوداء ضد الجريمة والعنف والخاوة".

وتناولت الحلقة السياق الأوسع الذي سبق مظاهرة تل أبيب، من وقفات واحتجاجات في سخنين وباقة الغربية وطمرة وكابول ويافة الناصرة، إلى جانب الجرائم التي وقعت في ذروة الحراك ورفعت حصيلة القتلى منذ مطلع الشهر إلى 26 ضحية.

كما توقفت عند الرسائل السياسية التي حملتها المظاهرة، ومواقف والأحزاب والناشطين، مع الإشارة إلى أن تل أبيب شكّلت محطة مركزية في مسار احتجاجي مفتوح.

بودكاست الميدان
بودكاست الميدان

مستقبل النضال ضد الجريمة والعنف

بودكاست يومي
بودكاست يومي

جمال زحالقة يتحدث عن نضال المجتمع العربي ضد الجريمة وخيار العصيان المدني

بودكاست يومي
بودكاست يومي

رصاص الشرطة والجريمة المنظمة: المجتمع العربي بين القتل والاحتجاج

بودكاست يومي
بودكاست يومي

تأهّب على حافة الحرب: سيناريو هجوم أميركي على إيران وتداعياته على إسرائيل

تقرير: البنتاغون يعزز الدفاعات الجوية وهجوم أميركي ضد إيران ليس وشيكا
01/02/2026

01/02/2026
حيفا: جلسة ثانية لسماع الشهود في ملف محاكمة الصحافي سعيد حسنين
01/02/2026

01/02/2026
هل يرد ترامب "الجميل" لنتنياهو بقرع طبول الحرب ضد إيران؟
30/01/2026

30/01/2026
حوار مع نجاة عبد الحق: نفوذ اليهود واليونانيين في الاقتصاد المصري حتى عهد عبد الناصر
01/02/2026

01/02/2026