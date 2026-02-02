بودكاست "يَومِي" | بين التفاوض والهجوم على إيران: إسرائيل تضع شروطها وواشنطن تُبقي الخيارات مطروحة

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، تصاعُد التوتّر بين الولايات المتحدة وإيران، في ظلّ مسار مزدوج يجمع بين استعدادات عسكرية أميركية واسعة، ومحاولات دبلوماسية حثيثة تقودها قطر ومصر وتركيا لمنع الانزلاق إلى مواجهة شاملة. وبينما يؤكّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن باب التفاوض لا يزال مفتوحًا، تُحذّر إسرائيل من اتفاق "سيّئ" قد يركّز على الملف النووي فقط، متجاهلًا الصواريخ الباليستية ودور إيران الإقليمي، وتدفع باتجاه خيار الهجوم، معتبرة أن "فرصة تاريخية" قد لا تتكرر.

وتتوقّف الحلقة عند الموقف الإسرائيلي الداخلي، حيث كشفت تقارير عن تفضيل تل أبيب لهجوم أميركي، إلى جانب استعدادات متسارعة في سلاح الجوّ لتحديث خطط الدفاع والهجوم، وزيارات خاطفة لرئيس الأركان إيال زامير إلى واشنطن، بحثت التنسيق الدفاعي وتوقيت أي ضربة محتملة، مع تقديرات إسرائيلية تشير إلى نافذة زمنية تتراوح بين أسبوعين وشهرين. وفي المقابل، يظهر قلق إسرائيلي من إقصائها عن دوائر القرار الأميركي، ومن احتمال توصل واشنطن إلى تفاهم نووي جزئي، فيما تضع تل أبيب ثلاثة شروط لأي اتفاق: لا سلاح نووي، ولا صواريخ باليستية، ولا دعم للوكلاء في المنطقة.

وفي موازاة ذلك، ترصد الحلقة المواقف الإيرانية المتشددة والمزدوجة، من تحذير المرشد الأعلى علي خامنئي من أن أي هجوم سيشعل حربًا إقليمية، إلى تأكيد وزير الخارجية عباس عراقجي الاستعداد للتوصل إلى اتفاق "عادل" مقابل رفع العقوبات، مع التشديد على الجهوزية للحرب في حال فشل المفاوضات. كما تتناول تعزيز البنتاغون لمنظومات الدفاع الجوي في المنطقة، في مؤشر على أن الضربة ليست وشيكة، لكن الاستعداد جارٍ لسيناريو ردّ إيراني واسع، ما يضع المنطقة أمام معادلة دقيقة: دبلوماسية مضغوطة بتهديد القوة، أو تصعيد قد يمتدّ إلى جبهات متعددة ويعيد خلط أوراق الشرق الأوسط.