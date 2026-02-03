بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يومي": وثائق إبستين تثير جدلا في أميركا.. وما العلاقة بإسرائيل؟

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، استضاف البرنامج الباحث الدكتور ثائر أبو راس للحديث حول نشر وزارة القضاء الأميركية أكثر من ثلاثة ملايين وثيقة جديدة تتعلق بقضية جيفري إبستين، والتي كشفت عن أسماء شخصيات عالمية بارزة على صلة به.

وكان إبستين قد ُدين عام 2006 بتهم الاعتداء الجنسي على قاصرات، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة عشر شهرا.

وفي عام 2019، عثر عليه ميتا داخل زنزانته، حيث أفادت التقارير الرسمية بأنه انتحر، إلا أن الكثيرين يعتقدون أنه قتل بسبب المعلومات الحساسة التي كان يمتلكها حول شخصيات نافذة حول العالم.

أثار هذا التسلسل من الأحداث صدمة الرأي العام الأميركي والدولي، وزاد من الشبهات المحيطة بالقضية، وفتح نقاشا واسعا حول السياسة الأميركية، وتشابك المال مع السلطة، بالإضافة إلى التساؤلات حول الدور المحتمل لإسرائيل في هذه القضية المعقدة.

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست يومي
بودكاست يومي

بين التفاوض والهجوم على إيران: إسرائيل تضع شروطها وواشنطن تُبقي الخيارات مطروحة

بودكاست يومي
بودكاست يومي

تل أبيب محطة... ومسار الاحتجاج ضد الجريمة مفتوح

بودكاست الميدان
بودكاست الميدان

مستقبل النضال ضد الجريمة والعنف

بودكاست يومي
بودكاست يومي

جمال زحالقة يتحدث عن نضال المجتمع العربي ضد الجريمة وخيار العصيان المدني

مواد ننصح بها

شهيد برصاص الاحتلال في قلقيلية ومستوطنون يهاجمون منزلًا بمسافر يطا
بودكاست

شهيد برصاص الاحتلال في قلقيلية ومستوطنون يهاجمون منزلًا بمسافر يطا

03/02/2026
بودكاست

"لا يريدون عودتنا": شهادات أهال من غزة عن الاعتداءات الإسرائيلية بمعبر رفح والتي شملت عصب الأعين

03/02/2026
عون وسلّام: لن نسمح لأحد بجرّ لبنان إلى حرب جديدة ونعمل على عدم استدراجنا لذلك
بودكاست

عون وسلّام: لن نسمح لأحد بجرّ لبنان إلى حرب جديدة ونعمل على عدم استدراجنا لذلك

03/02/2026
إقصاء المواطنين العرب عن قاطرة النموّ الاقتصادي بمجال
بودكاست

إقصاء المواطنين العرب عن قاطرة النموّ الاقتصادي بمجال "الهايتك"  في إسرائيل

02/02/2026