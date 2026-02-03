بودكاست "يومي": وثائق إبستين تثير جدلا في أميركا.. وما العلاقة بإسرائيل؟

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، استضاف البرنامج الباحث الدكتور ثائر أبو راس للحديث حول نشر وزارة القضاء الأميركية أكثر من ثلاثة ملايين وثيقة جديدة تتعلق بقضية جيفري إبستين، والتي كشفت عن أسماء شخصيات عالمية بارزة على صلة به.

وكان إبستين قد ُدين عام 2006 بتهم الاعتداء الجنسي على قاصرات، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة عشر شهرا.

وفي عام 2019، عثر عليه ميتا داخل زنزانته، حيث أفادت التقارير الرسمية بأنه انتحر، إلا أن الكثيرين يعتقدون أنه قتل بسبب المعلومات الحساسة التي كان يمتلكها حول شخصيات نافذة حول العالم.

أثار هذا التسلسل من الأحداث صدمة الرأي العام الأميركي والدولي، وزاد من الشبهات المحيطة بالقضية، وفتح نقاشا واسعا حول السياسة الأميركية، وتشابك المال مع السلطة، بالإضافة إلى التساؤلات حول الدور المحتمل لإسرائيل في هذه القضية المعقدة.