بودكاست "يومي": مفاوضات النووي... دبلوماسية على حافة التصعيد

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48"، تناول الصحافي محمود مجادلة التطورات المتسارعة في ملف المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تذبذب المواقف خلال ساعات، بين تقارير عن إلغاء المحادثات، وتأكّد انعقادها يوم الجمعة في العاصمة العُمانية مسقط، وسط تدخلات إقليمية مكثفة لمنع انهيار المسار الدبلوماسي.

وتوقفت الحلقة عند جوهر الخلاف بين الطرفين، المتمثل في أجندة التفاوض، مع إصرار طهران على حصر المحادثات بالملف النووي فقط، مقابل سعي واشنطن لتوسيعها لتشمل برنامج الصواريخ والدور الإقليمي لإيران، وذلك على خلفية تصاعد التوتر العسكري، والحشود الأميركية في المنطقة، والتهديدات المتبادلة، في مشهد يضع المفاوضات أمام اختبار حاسم بين احتواء التصعيد أو الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة.