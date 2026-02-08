بودكاست "يومي": بين واشنطن وطهران... مسار التفاوض وحدوده

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48"، استعرض الصحافي محمود مجادلة التطورات المتسارعة في ملف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، عقب اختتام جولة المحادثات في مسقط، وزيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو العاجلة إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في محاولة للتأثير على مسار التفاوض وحدوده.

ورصدت الحلقة تباين المواقف بين طهران وواشنطن وتل أبيب، في ظل إصرار إيران على حصر المباحثات بالملف النووي ورفضها مناقشة الصواريخ الباليستية، مقابل تمسك الإدارة الأميركية بإبقاء الخيار العسكري حاضرًا، وهو ما تجلّى في زيارة المبعوثين الأميركيين لحاملة الطائرات "أبراهام لينكولن".

كما توقفت الحلقة عند دلالات تبكير زيارة نتنياهو، وخلفياتها السياسية والأمنية، وتساءلت حول ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو مسار تفاوضي طويل، أم إلى مواجهة مؤجلة.