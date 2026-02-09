بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يَومِي": الفقر في المجتمع العربي: تحسُّن شكلي… واستمرار بالجوهر

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، تقرير الفقر الأخير الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني، والذي يُظهر استقرار معدّلات الفقر في إسرائيل عند حدود 20.7% من مجمل الأسر، أي نحو مليوني شخص، بينهم 880 ألف طفل، مع بقاء إسرائيل في المرتبة الثانية بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من حيث الفقر.

ورغم هذا الاستقرار النسبي، تكشف المعطيات عن صورة غير متكافئة، تتجلّى في تركّز الفقر داخل المجتمع العربي، وبفجوة عميقة مقارنة بالمجتمع اليهودي، ولا سيّما غير الحريدي.

وتتوقّف الحلقة عند المسار التاريخي للفقر في المجتمع العربي منذ مطلع الألفية، في ظل تراجع دور "دولة الرفاه"، وتقليص مخصّصات التأمين الوطني منذ خطة عام 2003، مقابل نمو اقتصادي عامّ، لم ينعكس على الأسر العربية.

وتُظهر المعطيات أن معدّلات الفقر لدى هذه الأسر بقيت الأعلى والأكثر ثباتًا، وأن تدخّل الدولة عبر الضرائب والمخصّصات كان محدود الأثر لسنوات طويلة، خلافًا للمجتمع اليهودي، حيث أسهم هذا التدخّل في خفض الفقر بنسب كبيرة، بما في ذلك داخل المجتمع الحريدي.

كما ترصد الحلقة نتائج الخطط الحكومية لتطوير الاقتصاد العربي منذ عام 2015، والتي رافقها تراجع طفيف في معدّلات الفقر، لا سيما بعد عام 2019، بفعل سياسات تعويض مرتبطة بجائحة كورونا والحرب، لا نتيجة تحسّن بنيوي في سوق العمل أو مستويات الدخل.

وتخلص المعطيات إلى أن هذا الانخفاض يبقى مشروطًا ومعلّقًا على تدخلات حكومية ظرفية، في ظل غياب تغييرات جوهرية في التشغيل، والتعليم، والإنتاجية، ما يضع سياسات مكافحة الفقر أمام اختبار الاستدامة، لا الاكتفاء بإدارة الأرقام.

