بودكاست "يَومِي": خطوات إسرائيل نحو ضمّ الضفّة الغربيّة

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، استضفنا مديرة المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية - "مدار"، هنيدة غانم، في حوار بشأن السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في ظل الخطوات الإسرائيلية على مستوى التشريع، ونقل الصلاحيات من الجيش إلى الإدارة المدنية، وصولا إلى السماح للمستوطنين بالاعتداء على الفلسطينيين من دون أي قوة رادعة من جانب جيش الاحتلال.

ومع بدء حرب الإبادة في غزة، اضطرت عشرات العائلات إلى ترك بيوتها في مناطق "ج" في الضفة الغربية، بسبب اعتداءات ومضايقات من الجيش والمستوطنين أنفسهم، الأمر الذي يخلق واقعا من الضمّ الفعليّ، والتطهير العرقيّ لمناطق كاملة في الضفة.

