بودكاست "يَومِي": بين المفاوضات والتهديد: نتنياهو في واشنطن وترامب يلوّح بالخيار العسكريّ ضد إيران

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، لقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، في ظل مفاوضات متجددة بين واشنطن وطهران انطلقت من مسقط، وسط تهديدات أميركية صريحة بالعودة إلى الخيار العسكري، إذا فشلت المحادثات.

وتتوقّف الحلقة عند موقف نتنياهو، الذي أعلن أنه سيعرض على ترامب "مبادئ التفاوض" الإسرائيلية، في ظل مخاوف في تل أبيب من اتفاق يقتصر على النووي ولا يتناول برنامج الصواريخ، أو ما تصفه إسرائيل بـ"دعم إيران لوكلائها في المنطقة".

وبينما تؤكد طهران أن المباحثات تتركّز حصرا على الملف النووي مقابل رفع العقوبات، حذّرت من "ضغوط وتأثيرات مدمّرة" على المسار الدبلوماسي، واتهمت إسرائيل بمحاولة تخريب أي عملية تقود إلى اتفاق.

كما ترصد الحلقة تقديرات إسرائيلية تعدّ أن قدرة نتنياهو على التأثير في قرار ترامب محدودة، في ظل مؤشرات إلى أن الرئيس الأميركي لم يحسم خياره بعد بين استنفاد التفاوض أو الذهاب إلى مواجهة جديدة.

