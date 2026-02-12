بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يومي": ترامب "يتمسك" بالمفاوضات... والخيارات مفتوحة

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48"، استعرض الصحافي محمود مجادلة مخرجات اللقاء المطوّل بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، في ظل استمرار المفاوضات الأميركية–الإيرانية.

وتوقفت الحلقة عند تصريح ترامب بأنه "أصرّ" على مواصلة المسار التفاوضي لمعرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق، مع تأكيده أن الاتفاق هو الخيار المفضل، "وإذا لم يتحقق، سنرى ما ستكون النتيجة"، في إشارة إلى إبقاء البدائل مفتوحة.

كما رصدت الحلقة إصرار نتنياهو على تضمين أي اتفاق قيودًا على الصواريخ الباليستية وتحالفات إيران الإقليمية، مقابل تمسّك طهران باعتبار برنامجها الصاروخي "خطًا أحمر" غير قابل للتفاوض، وتناولت أيضًا تقارير الاستعداد لإرسال حاملة طائرات أميركية ثانية إلى المنطقة.

بين المفاوضات والتهديد: نتنياهو في واشنطن وترامب يلوّح بالخيار العسكريّ ضد إيران

خطوات إسرائيل نحو ضمّ الضفّة الغربيّة

الفقر في المجتمع العربي: تحسُّن شكلي… واستمرار بالجوهر

بين واشنطن وطهران... مسار التفاوض وحدوده

