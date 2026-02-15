بودكاست "يومي": 45 اسمًا في 45 يومًا... الجريمة تحصد 10 أرواح في أسبوع

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48"، استعرض الصحافي محمود مجادلة المعطيات المقلقة حول استفحال الجريمة في المجتمع العربي داخل مناطق الـ48، حيث بلغ عدد ضحايا جرائم القتل 45 قتيلًا منذ مطلع العام حتى مساء السبت، بمعدل قتيل يوميًا.

وتوقفت الحلقة عند التوزيع الزمني للضحايا: 26 قتيلاً في كانون الثاني و19 منذ بداية شباط، بينهم 10 خلال الأسبوع الماضي فقط، و8 خلال أقل من أربعة أيام، إضافة إلى أن 22 من الضحايا هم دون سن الثلاثين، و3 نساء، وحالة واحدة قُتل فيها شخص برصاص الشرطة.

كما تناولت الحلقة الجريمتين الأخيرتين في النقب والناصرة، اللتين أسفرتا عن مقتل سامي عيد ابن عايش وعبد مشارقة (18 عامًا)، لترتفع الحصيلة إلى 45 قتيلًا. وتطرقت إلى الحراك الاحتجاجي في البلدات العربية، من طمرة التي أعلنت استمرار التحركات "حتى انتزاع الحقوق"، إلى يركا التي أعلنت إضرابًا شاملًا.