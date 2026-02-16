بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يَومِي": الضمّ من بوابة تسجيل الأراضي: إسرائيل تعيد هندسة السيطرة بالضفة الغربية

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على استئناف “تسجيل وتسوية الأراضي” في الضفة الغربية، للمرة الأولى منذ عام 1967، بما يتيح تسجيل مساحات واسعة كـ“أراضي دولة” في المنطقة (ج).

القرار، الذي دفع به ياريف ليفين وبتسلئيل سموتريتش ويسرائيل كاتس، يضع هدفًا أوليًا لتسوية 15% من أراضي الضفة حتى عام 2030، عبر إنشاء إدارة خاصة ومكاتب إقليمية، في خطوة تُمهّد فعليًا لتوسيع السيطرة الإدارية والقانونية على الأرض.

وتتوقّف الحلقة عند البعد السياسي والقانوني للقرار، بين تأكيد فلسطيني له باعتباره “ضمًا فعليًا"، وتحذيرات من إنهاء عملي لمسار الاتفاقيات، مقابل طرح إسرائيلي يصف الخطوة بأنها "إجراء سيادي أمني"، يهدف إلى فرض "يقين قانوني"، ومنع ما تسميه تل أبيب خطوات فلسطينية أحادية في المنطقة (ج).

كما ترصد الحلقة التصعيد الميداني المتزامن: اقتحام عضو كنيست مدرسة في جنوب نابلس، وتسييج 1500 دونم في الأغوار الشمالية بعد تهجير ست عائلات، واعتداءات في مسافر يطا؛ بالتوازي مع إدانات مصر وقطر والأردن، وتحذيرات من تداعيات إقليمية.

