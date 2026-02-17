بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يومي": تداعيات تصنيف عصابات الجريمة كمنظمات إرهابية على حقوق المجتمع العربي

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، استضاف البرنامج المحامية والحقوقية عبير بكر للحديث عن الخطاب المتصاعد في السياسة والإعلام الإسرائيليين بشأن تصنيف عصابات الجريمة كمنظمات إرهابية، وما يحمله هذا التوجه من أبعاد قانونية وسياسية خطيرة.

وناقش الحوار دوافع سياسيين وصحافيين من التيار اليميني المتطرف الذين يدفعون نحو تغيير هذا التعريف القانوني، في إطار مساع لإحداث تحول جوهري في مكانة المواطنين العرب داخل إسرائيل، واستخدام التصنيف كأداة لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع العربي.

كما تطرقت الحلقة إلى المخاطر السياسية والقانونية المحتملة في حال تمرير مثل هذا القرار، إذ قد يستغل لتبرير القمع والاعتقالات بحق فئات واسعة تصنفها الدولة على أنها "غير مرغوب فيها"، وبأساليب تتعارض مع المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، ما يهدد مجمل الحقوق المدنية والسياسية للمجتمع العربي.

